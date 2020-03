Le football va changer pour toujours maintenant que nous pouvons arrêter notre dépendance néfaste

Date de publication: dimanche 15 mars 2020 9:04

Pas de football, hein? Pour tous les plaisanteries d’avoir à parler à la femme et aux enfants maintenant et à passer tout le week-end chez IKEA, c’est une période de grande expérience sociale. Qu’arrive-t-il à la société lorsque l’une de ses principales pierres angulaires culturelles est enlevée? Que feront réellement les gens? De quoi parleront tous les programmes de football à la télévision et à la radio? Rien. Ils devront être coupés immédiatement et ce faisant, nous décrochons le goutte-à-goutte de football intraveineux de nos veines.

Et si la nation trouve d’autres choses à faire et l’aime plutôt? Et si elle décide que marcher à la campagne est plus gratifiant? Ou que la lecture de poésie est plus satisfaisante? Peut-être que le vélo est plus excitant? Peut-être que la peinture abstraite impressionniste nous rend plus heureux? La culture de votre propre nourriture sur un lotissement ou dans votre jardin pourrait-elle apporter plus de contentement?

Qu’advient-il alors du football?

La vérité que ceux qui ont de l’argent et du pouvoir investis dans le jeu et qui en dérivent nous détesteraient de comprendre trop profondément, c’est que le football n’est en aucun cas essentiel à la vie. C’est beaucoup plus une habitude qu’une passion pour la majorité et une mise à pied prolongée peut simplement prouver que nous sommes devenus trop obsédés par cela, dépensons beaucoup trop d’argent pour cela et que moins de football et plus tout le reste fera un vie plus satisfaisante, plus agréable.

Le football ne s’arrête jamais. A peine une saison terminée, il y a un tournoi d’une sorte ou d’une autre, des matchs de pré-saison et bientôt une nouvelle campagne fait ses premiers pas dans les sables vierges d’août.

Avec un média de football mondialisé, il n’est pas nécessaire de faire de la dinde froide, pas besoin de rompre avec ses habitudes. Pas besoin de s’arrêter et de se demander si tout ce football est la meilleure utilisation de votre temps. Nous nous inscrivons et continuons à alimenter le flux.

Mais maintenant, nous ne pouvons pas. Football. A. Arrêté.

La richesse au sommet du jeu repose sur une audience de télévision payante en constante augmentation. Ce hiatus est une réelle menace pour cela. Si nous brisons cette habitude, constatons que notre concentration excessive sur le football a constipé nos vies et nous a empêchés de faire d’autres choses qui nous font du bien, pourquoi y retournerions-nous en les mêmes chiffres une fois le virus disparu?

Bien sûr, le contraire absolu pourrait se produire, comme ce fut le cas après la guerre lorsque, pendant dix ans après 1945, la foule était absolument énorme et les gens ne pouvaient tout simplement pas avoir assez de football. Mais c’était une situation très, très différente. Nous étions en guerre contre les fascistes. Des millions étaient morts. Nous avions beaucoup de choses à oublier et la télévision n’existait même pas vraiment.

Mais quand vous voyez la colère, l’amertume et la bile qui entourent le football sur les réseaux sociaux, comme je l’ai écrit peut-être trop de fois, on a souvent l’impression que le football nous rend fous. C’est malsain. Nous sommes tellement obsédés par cela, avec beaucoup de gens qui enveloppent trop leur identité avec leur club, qu’une pause de tout cela ne sera sûrement que bénéfique et positive. Ne pas être abusé par des fans indignés d’une couleur ou d’une autre – certaines couleurs beaucoup plus que d’autres – sera une bénédiction de la négativité. Il fournira un éclaircissement de l’humeur et une chance d’apprécier beaucoup d’autre chose dans la vie.

Une grande partie du football est stressante. Une grande partie de la façon dont nous interagissons avec elle n’est pas positive. Nous nous inquiétons si notre club monte ou descend; va dans ou hors de l’existence. Nous nous inquiétons s’il y a des problèmes avant ou après un match. Nous nous demandons pourquoi ce gros fou du pub nous regarde. Mais maintenant, nous sommes libérés de tout cela.

Le football remplit un très grand trou pour beaucoup d’entre nous. Nous devrons trouver autre chose pour le remplacer et, ce faisant, nous pourrions être sur le point de changer toute la nature sociale, politique et économique de l’industrie. Et si nous arrêtons d’acheter le jeu en personne ou à la télévision, il cesse de valoir tant, ce qui réduira les revenus des clubs, réduisant ainsi les salaires et les frais de transfert et rendant ainsi tout moins financièrement insensé. Nous devenons découplés d’une industrie qui nous a traites à sec pour rendre une petite élite de gens riches au-delà des rêves de Crésus. Nous ne devrions pas prétendre que c’est une mauvaise chose du tout.

En bref: nous sommes peut-être aux portes d’une révolution. Et cela se sera produit par accident et d’une manière qu’aucune somme d’argent, aucune planification financière ou marketing n’aurait pu prévoir, ni réparer. Lorsque vous nettoyez, relâchez votre dépendance et perdez le numéro de votre revendeur, il n’y a pas de retour à la situation. Et serait-ce une si mauvaise chose? La réponse est, bien évidemment: non.

John Nicholson est sur Twitter