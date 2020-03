Le footballeur chinois Wu Lei envoie un message de calme après un test positif | Ligue d’Espagne | Football























































































































Wu Lei, joueur du RCD Espanyol, a envoyé un message aux fans après avoir été testé positif pour covid-19.

Le maillot avec lequel le footballeur chinois a marqué l’histoire a été conservé par un petit fan de cigale.

Photo:



EFE

Pour:

Écriture futuriste

22 mars 2020 à 00h41

Le RCD Espanyol et l’Association chinoise de football ont confirmé à la presse et à la communauté que le joueur actuel de leur campus, Wu Lei, est l’un des joueurs testés positifs pour covid-19. Le footballeur chinois a posté un message d’encouragement à l’ensemble de la communauté sur ses réseaux sociaux, se sentant bien dans sa phase de récupération.

«Je suis déjà chez moi pour commencer la quarantaine. Je vais bien mentalement, je suis fort et mes symptômes ont presque disparu. Je veux te remercier pour tes messages d’amour! Je les ai tous reçus et je vous remercie beaucoup pour votre soutien. Ne t’inquiète pas! Aussi, je veux que vous preniez connaissance de COVID-19. Nous ne l’avons pas encore surmonté, alors suivez les instructions sanitaires, lavez-vous souvent les mains et ne quittez pas la maison. Merci beaucoup pour votre amour, encore une fois! Je suis pleinement convaincu que nous vaincrons COVID-19! Je veux vraiment retourner sur les terrains de jeu! » L’attaquant de l’équipe de Barcelone donne ainsi une part de tranquillité dans une situation qui a semé la panique dans le monde entier.

Le club a également signalé que quatre autres joueurs avec des infections possibles ont déjà été récupérés, mais que leurs noms ne seront pas révélés pour le droit à la vie privée. On suppose que l’autre joueur contagieux qui est également en convalescence serait le défenseur central uruguayen Leandro Cabrera.

