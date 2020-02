Le frère de Kimpembe inculpé contre Tuchel

Frère de la défense, Prensel Kimpembe, Manu Kimpembe, Il a montré son mécontentement dans ses histoires Instagram. En eux, il a attaqué l’entraîneur du Paris Saint-Germian après la défaite de l’équipe dans le Signal iduna Park contre le Borussia Dortmund (2-1) lors du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions.

Antonio Tuachi

Il était excessivement imparfait lorsqu’il a appelé Thomas Tuchel “fils de p …”. En plus d’un: “va te faire foutre”. Le frère de Kimpembe a vivement critiqué l’approche du PSG dans le match le plus important de la saison. Les Parisiens jouaient avec un 4-4-2 qui a changé en 4-2-4 tout au long de la saison et hier, l’ensemble Neymar est sorti avec 3 centralesMarquinhos est passé du centre du terrain pour être l’un des défenseurs accompagnant Thiago Silva et Kimpembe. Départ du centre du terrain pour Marco Verratti et Gueye.

Les Français ont été largement dépassés par un Borussia Dortmund qui a été supérieur pendant une grande partie du match. Les locaux se sont présentés avec un but de Haaland dans la seconde moitié, mais Neymar a rapidement égalé la course après un grand coup de Mbappé et quand il semblait que le match se terminerait par un nul Haaland surpris par un énorme tir du pied gauche qui a mis fin au match laissant 2-1 pour les Allemands.

Les Parisiens doivent retourner au Parc des Princes s’ils veulent être dans les chambres. Ils le feront également sans Marco Verratti qui a vu le carton jaune et le match retour sera perdu. S’ils ne parviennent pas à surmonter ce serait la quatrième fois consécutive qu’ils tombent en huitièmes de finale après être tombé à Manchester United, au Real Madrid et à Barcelone lors des éditions précédentes.