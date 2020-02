Le Futsal «rouge» a écrasé la Bolivie lors des qualifications sud-américaines »Football Press

Lundi 03 février 2020

Le ‘Rouge’ du Futsal n’a eu aucune pitié avec l’équipe Altiplanic et l’a battu 6-1, gardant les trois points dans les qualifications sud-américaines qui se déroulent au Brésil 2020. L’équipe nationale a ajouté sa première victoire et était à la troisième place du groupe A.

L’équipe nationale chilienne de futsal a approuvé le combiné bolivien 6-1 lors de la troisième date des qualifications sud-américaines Brésil 2020. Le futsal «rouge» était largement supérieur au plateau élevé combiné et a obtenu ses trois premiers points dans ces qualifications, ce qui donne quatre places à la Coupe du monde. du Futsal de Lituanie 2020.

Les responsables de la notation étaient Nicolás Chacón à deux reprises, Frank Carrasco également à deux reprises, Eduardo Pérez et Renato Martínez-Conde. Le rabais pour les Boliviens est venu d’Alan Valda.

Rappelons que l’équipe nationale avait perdu 4-1 contre l’Argentine lors de la deuxième journée, donc cette victoire lui permet de continuer dans la lutte pour une tête de série pour l’épreuve mondiale. L’équipe chilienne affrontera désormais l’Uruguay mercredi (02/06).

Ainsi, l’équipe nationale a terminé troisième du tableau avec trois points, après le Venezuela et l’Argentine en tête avec six points. Plus loin derrière, l’Uruguay (3 points) et la Bolivie (ou points).