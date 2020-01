Le gagnant de Lynden Gooch en fait sept de suite pour Sunderland

Crédit photo: .

Un but étonnant de Lynden Gooch devant 5 000 fans itinérants a donné à Sunderland les trois points au MK Dons. Le résultat signifie également que les Black Cats ont étendu leur invincibilité à sept matchs. Sunderland est maintenant sixième du tableau, avec sa promotion très bien lancée.

Lynden Gooch Wonder Goal scelle la victoire

L’international américain Gooch connaît actuellement la meilleure saison de sa carrière. Les performances ont été constantes et les objectifs arrivent à un rythme soutenu. Aujourd’hui, il a marqué son meilleur encore. Coupant depuis la droite, l’Américain a bouclé le ballon avec expertise dans le coin supérieur, le pied gauche ne laissant aucune chance au gardien de but. La frappe a donné à Gooch son huitième but de la saison.

Pauvre première mi-temps

C’était une mauvaise première de Sunderland et de MK Dons. Les deux équipes avaient une demi-chance mais peu de chances de coupes claires. Les deux équipes se sont bien défendues mais n’ont pas réussi à briser la défense de l’opposition. Un score à la mi-temps de 0-0 reflétait fidèlement le football présenté pendant les 45 premières minutes.

Bien mieux au second semestre pour Sunderland

La performance de Sunderland au second semestre a été bien meilleure. Les Black Cats ressemblaient beaucoup plus à une menace d’attaque. Deux dégagements de ligne de but en quelques secondes de l’équipe locale ont empêché Sunderland de prendre les devants. Le coup franc de Chris Maguire a été excellemment incliné sur le poteau du gardien de but des Dons alors que l’équipe locale luttait pour contenir ses visiteurs.

La découverte

Au bout de 79 minutes, l’impasse a finalement été rompue. Gooch coupa l’intérieur, déclenchant un tir du pied gauche imparable dans le coin supérieur. Le gardien de but a été réservé pour sa célébration devant les supporters ravis, mais il est peu probable qu’il enlève l’éclat de son but ou du résultat final.

Sept d’affilée et compter

Sept matchs invaincus ont hissé Sunderland de sa position de ligue la plus basse à la sixième place. Si les Black Cats gagnaient leur match en main, ils ne seraient qu’à trois points de la première place.

Ce fut un tournant remarquable pour Phil Parkinson et son équipe. Ses deux premiers mois en charge ont été tout simplement désastreux. Cependant, Parkinson semble avoir tourné un coin avec son côté. Début septembre, une campagne de promotion semblait hautement improbable. Maintenant, les chances s’améliorent avec chaque semaine qui passe. Ensuite, un match à domicile contre Doncaster Rovers. Une équipe que les Wearsiders ont vaincu loin de chez eux fin décembre.

