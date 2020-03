Le gardien de Man Utd Henderson dit à ses coéquipiers où se trouve son avenir

Date de publication: Lundi 9 mars 2020 1h07

Dean Henderson veut retourner à Sheffield United la saison prochaine s’il ne peut pas déloger David de Gea Manchester United numéro un, selon Billy Sharp.

Le gardien en prêt a effectué un brillant triplé sauf tard contre Norwich pour récupérer son 10e blanchissage en Premier League et protéger trois points pour le Lames.

Henderson, 22 ans, a signé pour les Blades un prêt d’une saison cet été – son deuxième prêt successif à Bramall Lane et sa forme ont été sensationnels.

Le vainqueur du match de samedi, Sharp, est un grand fan du buteur anglais des moins de 21 ans et dit que Henderson pourrait revenir pour un troisième sort avec le club la saison prochaine.

“Je suis certain qu’il sera bientôt le numéro un de l’Angleterre”, a déclaré Sharp après la Victoire 1-0 sur Norwich. “Il doit être avec ses performances – et il veut l’être aussi.”

“Nous ne sommes pas à son oreille à ce sujet, nous n’avons pas besoin de l’être”, a ajouté Sharp, interrogé sur l’avenir d’Henderson.

«Il veut revenir. Il veut jouer pour Man United, évidemment – il ne va pas mentir – mais s’il ne peut pas le faire, il veut jouer pour Sheffield United. “

La forme inégale de De Gea a conduit à des spéculations sur l’avenir d’Henderson à Man Utd. S’adressant à Sky Sports News, Solskjaer a suggéré qu’il pourrait chercher à ramener Henderson dans le giron après le récent match nul 1-1 avec Everton, lorsque De Gea était en faute pour le but d’Everton.

“C’est Man Utd!”, A déclaré le manager lorsqu’on lui a demandé si Henderson pouvait se voir accorder le temps de jeu à Old Trafford.

«Vous devriez avoir un beau problème, vous devriez avoir deux ou trois défis pour les mêmes postes. C’est ce que nous essayons d’atteindre.

“Nous voulons la meilleure équipe possible pour Man United et Dean’s notre joueur”, a déclaré Solskjaer. «Il se porte très bien en ce moment. Et le jour de son retour, il se bat évidemment pour jouer ici aussi.

“David est le meilleur gardien de but du monde, Dean est un très bon challenger puis Sergio [Romero]C’est aussi un challenger décent. “