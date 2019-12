Le gaspillage devant l'objectif coûte le Borussia Dortmund

SINSHEIM, ALLEMAGNE – 20 décembre: (BILD ZEITUNG OUT) Achraf Hakimi de Borussia Dortmund et Lukasz Piszczek de Borussia Dortmund semble découragé lors du match de Bundesliga entre TSG 1899 Hoffenheim et Borussia Dortmund à PreZero-Arena le 20 décembre 2019 à Sinsheim, Allemagne. (Photo par TF-Images / .)

Avec deux buts dans les 15 dernières minutes, Hoffenheim est venu d'un but derrière pour organiser une victoire choc contre un Borussia Dortmund incroyablement inutile. La défaite de Dortmund est survenue lors du dernier match avant la Winterpause. Après le match nul de mardi contre le RB Leipzig, les noirs et les jaunes ressemblent à tout sauf aux adversaires du titre.

Le gaspillage s'avère coûteux pour le Borussia Dortmund

Dortmund est entré dans le match en tant que gros favoris. Les hommes de Lucien Favre ont pris les devants grâce au troisième but de la saison de Mario Gotze, qui a été suivi par une période de domination de Dortmund, mais en seconde période, ils ont gaspillé de nombreuses occasions de mettre le jeu au lit.

Peu de temps après l'ouverture de Götze, le coup franc de l'arrière gauche Robert Skov a frappé le poteau de Roman Bürki. Tout au long de la seconde mi-temps, Achraf Hakimi, Julian Brandt et Jadon Sancho se sont bien combinés, mais ces combinaisons ont toujours semblé manquer à la dernière passe.

Les chances perdues reviendraient hanter Dortmund, Hoffenheim prenant vie en fin de seconde période. A la 79e minute, l'attaquant arménien Sargis Adamyan a trouvé son camp de l'égalisation après un mauvais dégagement de Lukasz Piszczek. Dortmund a bien réagi en continuant à avancer, mais l'attaque a continué de manquer de l'instinct de tueur nécessaire. Favre a alors décidé de faire appel à Paco Alcácer, pour tenter de remédier à la détérioration de la situation, mais l'attaquant espagnol a été présenté beaucoup trop tard.

Deux buts tardifs scellent la victoire pour Hoffenheim

Hoffenheim a trouvé son vainqueur quelques minutes plus tard grâce à une tête d'Andrej Kramaric. Hakimi a continué à mettre des balles dangereuses dans la surface alors que Dortmund cherchait un égaliseur, mais ils ne semblaient jamais trouver une chemise noire et jaune. En l’absence de Marco Reus et de l’apparition du camée d'Alcácer, Dortmund manquait de la puissance de feu et de l'expérience pour éloigner Hoffenheim.

Après un nul décevant mardi à domicile contre le RB Leipzig, cette défaite confirme les critiques selon lesquelles, sous Favre, Dortmund n'est pas suffisamment cohérent pour défier sérieusement le Meisterschalle. Hoffenheim à l'extérieur est exactement le type de match qu'un candidat au titre doit gagner. Le noir et le jaune auraient dû terminer la première moitié de la campagne de Bundesliga avec 35 points et rivaliser pour la première place. Au lieu de cela, ils sont assis sur 30 points et pourraient tomber au cinquième rang après le reste du programme du week-end.

Dortmund doit jouer avec un vrai attaquant

Le principal problème tout au long de ce match a été l'absence d'un véritable attaquant en tête de Dortmund. Bien que Götze ait pu marquer le premier match, il n'est pas le numéro neuf, et l'attaque manquait d'un renard dans la boîte qui pourrait ranger les excellents centres de Hakimi.

Le prochain match de Dortmund en Bundesliga n'aura lieu que le 18 janvier à Augsbourg, ce qui donnera à Lucien Favre et à l'équipe suffisamment de temps pour se rafraîchir pendant cinq mois de football. Si le RB Leipzig bat l'Augsbourg ce week-end, les Noirs et les Jaunes devanceront les leaders de la ligue de sept points. Dortmund a l'équipe à défier pour le Meisterschalle, mais avec des performances incroyablement inutiles, les quatre premiers seront le plus grand nombre de fans peuvent espérer.

