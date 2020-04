Le gendre de Dybala: «Attendons le troisième tampon de Paulo, inquiet de la nouvelle de la positivité. Maintenant, il a Messi devant lui, mais il fait partie de l’élite gaucher ‘| Serie A

Osvaldo Sabatini, père d’Oriana – compagnon de l’attaquant de la Juventus Paulo Dybala – il a parlé à La Gazzetta dello Sport – de la santé du joueur de la Juventus: “C’est très dur, nous avons entendu de mauvaises nouvelles d’Italie auparavant et, dès que nous avons entendu parler de la positivité d’Oriana et de Paulo, l’inquiétude est devenue énorme: je sais qu’ils sont jeunes et forts, mais l’incertitude vous détruit et la distance n’aide pas. J’aurais pris le premier avion pour lui apporter un soutien moral, mais c’est interdit. Nous attendons le résultat de Paulo, Oriana est négatif au deuxième test mais, tant qu’il n’y a pas de troisième tampon qui confirme la négativité, je ne peux pas me détendre. La Juve les assiste en tout, ils vont maintenant bien, mais on sait peu de choses sur le virus “.

Sur le footballeur de Dybala: “Très bien à la Juve et avec l’Argentine: maintenant, il a Messi devant, mais il est jeune et a le temps de démontrer, aussi parce que l’entraîneur Scaloni croit fermement en lui. Paulo appartient à l’élite gaucher, ceux qui inventent à l’avance. Les gauchers derrière, cependant, sont différents: prenez Chiellini, il détruit tout ce qui passe devant lui! “.