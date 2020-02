Le gestionnaire discute de l’avenir de l’objectif annoncé de Liverpool – HITC

Les dirigeants de Jurgen Klopp, Premier League, Liverpool, espèrent faire un raid sur l’Arsenal de Mikel Arteta pour Bukayo Saka.

Le directeur d’Arsenal, Mikel Arteta, a répondu aux affirmations selon lesquelles Bukayo Saka est devenu une cible de transfert pour Liverpool, déclarant à Sky Sports (14 février, 14h) que l’adolescent très bien noté est en ligne pour un nouveau contrat aux Emirats.

Ailier de 18 ans qui n’a fait ses débuts en équipe cette saison, Saka ressemble déjà à l’un des jeunes talents les plus excitants de toute la Premier League.

L’adolescent a non seulement produit neuf buts et aidé au cours de ses premiers mois dans les plans de la première équipe des Gunners, mais il s’est également adapté avec brio à un rôle d’arrière gauche inconnu en l’absence de Kieran Tierney et Sead Kolasinac.

Cependant, avec son contrat actuel de 3000 £ par semaine qui expirera en 2021, Arsenal fait face à un défi qui tient à un joueur qui a été comparé à Gareth Bale par la légende du club Martin Keown, en particulier avec Liverpool encerclant (Mail).

Arteta, cependant, suggère que des discussions auront lieu concernant une prolongation du contrat après avoir été interrogé sur l’intérêt des dirigeants actuels de la Premier League.

“Je suis vraiment content de la façon dont ils [the young players] se développent », a déclaré l’ancien entraîneur de Manchester City à propos de Saka.

«Une partie de ce développement consiste à améliorer le contrat et à le lier au club. Mais cela doit suivre un processus naturel. Je suis sûr que nous ferons la bonne chose lorsque les joueurs mériteront d’améliorer et de prolonger leurs contrats. “

Avec sept départs à son actif depuis qu’Arteta a succédé à Unai Emery avant Noël, il n’est pas surprenant qu’Arsenal envisage de ligoter un homme qui a connu l’une des meilleures premières saisons de mémoire récente aux Emirats.

Dans d’autres nouvelles, «je n’aime pas»: l’as de Newcastle partage des pensées honnêtes sur le fait d’être comparé à un joueur de Chelsea de 30 millions de livres sterling