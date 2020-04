Le gouvernement change d’avis et forme les joueurs à partir du 4 mai: la route est là. Si les petits amis sont devenus proches … | .

Si les copains se sont mariés, et à partir de lundi, ils pourront se rencontrer, cela signifie que le gouvernement peut changer d’avis. De plus, seuls les imbéciles restent toujours sur leurs positions, même s’ils se trompent. Lorsque Conte a parlé de parents pour la première fois dimanche soir, il n’a pas pensé aux petits amis, ce n’est pas par hasard qu’il ne les a même pas mentionnés (même s’il semble avoir évoqué cette possibilité lors de la rencontre avec les ministres et les experts, étant immédiatement rejeté). puis la nuit a apporté des conseils et surtout une controverse sur les limitations encore excessivesainsi, le lendemain, les copains se sont également joints, laissant tomber toute réelle contrainte aux mouvements: comment prouver que ics n’est pas fiancé à ipsilon?

Ayant élargi le champ des proches, le gouvernement devrait prendre note que même sur la formation a pris une actualité: interdire les séances individuelles dans les centres sportifs pour les footballeurs, les autoriser pour ceux qui ne pratiquent pas les disciplines par équipes, ne pouvait que faire des ravages. Nous nous attendons donc à ce que, avec la même sensibilité montrée envers les petits amis, Conte et (surtout) Spadafora revoient leur position et permettent également aux joueurs de Serie A de retourner dans leurs champs déjà Lundi 4 mai ou, à tout le moins, 11.

Le chemin est tracé et ce n’est même pas compliqué à suivre. Dans les prochains jours, Spadafora aura une réunion avec leIss, qui a exprimé de sérieux doutes quant à l’étendue du “groupe d’équipe” conçu par la commission d’experts de la Fédération de football. En réunissant 50 ou 70 personnes dans un centre sportif, selon l’Institut de santé, les risques de contagion seraient exagérés. Si nous devions réduire considérablement ce nombre, alors voici que le gouvernement aurait également une raison concertée de justifier le changement de dates.

Si les petits amis sont devenus proches, la formation des joueurs à l’intérieur des centres sportifs peut également être anticipée. Sinon dans la rue, en plus des petits amis de toute l’Italie, il y aura aussi des joueurs pour courir et s’entraîner.

