“Le gouvernement élimine les distorsions, une norme qui risque d’augmenter le risque”

ROME. Le DPCM du 26 avril a déclenché la colère de plusieurs clubs Serie A, auquel a également été ajouté leAssocalciatori. Perplexité et doutes, ainsi que la dénonciation d’une situation jugée hautement discriminatoire.

AIC PERICESSED

L’Assocalciatori exprime ses perplexités, ainsi que la surprise, concernant la décision du gouvernement sur la manière de redémarrer le sport italien. En fait, on pense discriminatoire, avant même illogique, l’idée de faire en sorte que les membres des disciplines sportives individuelles reprennent leurs activités dans les installations sportives et ne permettent pas aux footballeurs professionnels, ainsi que d’autres athlètes inscrits aux disciplines par équipes, la conduite de l’entraînement individuel dans les centres sportifs, comme déjà autorisé en mars 2020.

EFFET CONTRAIRE

La norme, aussi, il risque de provoquer une aggravation et non la maîtrise du risque! Pour le sportif, la phase de réathlétisation après cet arrêt forcé est une étape nécessaire et utile également pour éviter les blessures et être prêt à commencer l’entraînement de groupe le 18 mai; il y a ceux qui ne voient pas en quoi il est certainement plus dangereux de faire des activités individuelles dans les zones urbaines et sur des surfaces inadaptées. L’espoir d’un reste intervention rapide du gouvernement pour éliminer les distorsions évidentes qui découleront de l’application des règles contenues dans l’arrêté du Premier ministre du 26 avril u.s ..