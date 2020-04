Le gouvernement laisse entendre que la Premier League sera gratuite

Date de publication: Mercredi 22 avril 2020 4:48

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a admis qu’il “n’enverrait pas le meilleur signal” si les matchs de Premier League n’étaient disponibles que par abonnement si la compétition pouvait reprendre à huis clos.

Sky Sports et BT détiennent les droits de télévision britanniques pour les matchs de Premier League en direct dans ce qui reste de la saison de Premier League 2019-2020, qui est actuellement suspendue en raison de la pandémie de coronavirus.

Dowden a comparu devant la commission du numérique, de la culture, des médias et des sports mercredi, et son président Julian Knight a fait part de ses inquiétudes selon lesquelles si les matchs étaient uniquement sur des services d’abonnement plutôt que gratuits, il pourrait y avoir la tentation pour les gens d’aller chez eux Regarde ça.

Dowden a déclaré: «J’ai soulevé ce défi à la Premier League dans les conversations que j’ai eues avec eux.

“J’ai dit à la Premier League qu’elle n’enverrait pas le meilleur signal si elle était l’un des premiers sports majeurs à reprendre à huis clos et le grand public ne pourrait pas y avoir accès.”

Lorsqu’il a été poussé plus loin par Knight pour savoir si cela signifiait que nous pouvions nous attendre à voir des matchs sur la BBC ou ITV, Dowden a déclaré: «Je ne vais certainement pas faire un pas de plus et commencer à spéculer sur la plate-forme sur laquelle ils pourraient diffuser.

“À votre point de vue, s’ils sont conscients des points d’accès qui ne doivent pas simplement aller sur des matchs terrestres traditionnels, ou même montrer tous les matchs.

“Il y a toutes sortes d’options créatives à l’intérieur, mais c’est quelque chose qu’ils devraient considérer, et ils ont dit qu’ils l’étaient.”

Dowden a déclaré qu’il y avait eu des «conversations productives» avec les organismes sportifs sur la façon dont ils pourraient reprendre l’activité en cas de relâchement des restrictions, mais a insisté sur le fait que cela se faisait «sans préjudice» et que rien ne se passerait à moins que les avis scientifiques ne changent.

«Nous avons eu des conversations productives. Nous devons nous contenter d’envoyer le bon signal. Mais dans ce cadre, nous avons participé à des discussions constructives. Nous avons déjà collaboré avec la police, Public Health England, la Local Government Association et d’autres. Nous progressons.

«Nous voulons arriver à un point où nous avons touché le fond avec ce travail, traité tous les aspects pratiques de celui-ci, puis si les circonstances plus larges le permettent, nous chercherions à travers Cobra et d’autres pour le faire. Ce n’est pas de cela que nous parlons en ce moment, mais nous voulons nous assurer de faire tout le travail préparatoire. “

Dowden a admis qu’il devrait y avoir des considérations spéciales concernant le sport, en particulier en ce qui concerne la distanciation sociale, mais a déclaré qu’elles n’étaient “pas insurmontables”.

Mais il a également averti qu’en raison de l’importance culturelle du sport, il était essentiel que tout retour au sport sonnât avec des conseils donnés au grand public.

«L’autre considération supplémentaire en ce qui concerne le sport est qu’il a clairement une signification culturelle et un engagement public beaucoup plus larges, et je voudrais juste m’assurer que les signaux que nous envoyions de là étaient cohérents avec les signaux que nous envoyions au public. plus largement », a-t-il déclaré.