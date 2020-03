Le gouvernement lance une Pâques blindée, c’est à ce moment-là qu’il pourrait y avoir une réouverture pour certaines activités

ROME. la Gouvernement italien souhaite éviter tout risque éventuel dans la lutte contre coronavirus, mais surtout il y a l’idée commune de ne pas frustrer toutes les mesures déjà prises ces dernières semaines. À cet égard, de plus en plus de confirmations concernant la période de Pâques arrivent, avec des contrôles intensifiés et des interdictions encore plus claires et plus définies.

ATTENTION ET PRÉCAUTIONS

la Ministre de la santé, Roberto Speranza, il était très clair à cet égard: “Au milieu de l’épidémie, nous ne pouvons pas perdre la tête, ce serait une grave erreur de baisser la garde maintenant.” Aussitôt dit, aussitôt fait. Il a été précisé de plusieurs côtés que la réouverture des activités de production se fera progressivement, comme cela se produit déjà en Chine, et le Corriere della Sera prévoit une nouvel arrêt de deux semaines pour atteindre la date limite du 3 avril. L’objectif affiché est d’atteindre un taux d’infection inférieur à 1 le 18 avril, ce n’est que dans ce cas que les premières réouvertures peuvent être activement planifiées. De plus, il est confirmé qu’au niveau de l’activité, les derniers à revenir en service seront ceux où un contact plus étroit est attendu (Bars, discothèques, théâtres, cinémas, gymnases, piscines, etc.). Enfin, pour éviter les infections de retour, des mesures strictes seront prises pour les personnes rentrant de l’étranger à la fin de l’urgence.