Le gouvernement souhaite la fin de la Liga

La Liga doit cesser. Les fans, les clubs, les organisations et, maintenant, le gouvernement, pensent la même chose. Le coronavirus a forcé Thèbes et Rubiales à s’entendre mi-mars pour paralyser le championnat à cause du coronavirus.

04/03/2020

Agir à 20h13

CEST

Oscar Cubero

Le gouvernement espagnol ne veut pas que le titre soit abandonné, mais ce qui a commencé à San Mamés à la mi-août se termine. Selon Javier Herráez, de Cadena SER, là volonté est de jouer tous les matchs restants, 11 jours au total, tôt ou tard. La priorité est de mettre fin à la pandémie qui sévit en Espagne, qui l’a déjà placée en deuxième position des infections à COVID-19 dans le monde, mais la balle roulera à nouveau dans la saison 2019-2020.

Aleksander Ceferin, président de l’UEFA, est d’accord avec cette situation. La plus haute instance européenne veut que tous les championnats de ligue soient joués et éviter un nouveau cas comme la Belgique, où la ligue est terminée. C’est plus, a menacé d’expulser des équipes belges des prochaines compétitions européennes.

Les options de laisser la ligue déserte ou de la terminer perdent forme, donc Le Barça défendra son leadership, 2 points au-dessus du Real Madrid, dès la reprise de LaLiga. Avant, il y aura une «pré-saison» avec un plan à suivre par chaque club.