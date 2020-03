Le gouverneur de la Banque d’Italie: “Nous réagirons à la crise. Lagarde? La BCE déterminée à faire ce qu’il faut”

Le gouverneur de la Banque d’Italie, Ignazio Visco, s’est entretenu avec les microphones LA7. «Nous nous retrouverons probablement dans une situation différente de la crise, mais nous aurons une capacité de réponse qui proviendra du secteur public et des entreprises. Nous devons nous assurer qu’il n’y a pas de pertes significatives d’emplois ou de capacité de production. Dans le nouveau monde après la crise, nous aurons des méthodes de travail et des services différents de ceux auxquels nous étions habitués. Il est prématuré de parler de scénarios, il y a une phase d’urgence, nous voulons rassurer tout le monde, nous sommes présents, les revenus seront protégés. Évidemment, il y aura un monde très différent, c’est une crise mondiale, à court terme ça coûte en termes d’activités de production et de consommation, il va falloir pouvoir remettre les économies en marche rapidement et le plus vite possible. L’euro est notre monnaie, il faut lui faire confiance, on va essayer de le garder “.