Le grand avantage de Man United dans la course pour le signer

Jude Bellingham pourra choisir son club à la fin de la saison, quatre équipes différentes ayant atteint le prix demandé à Birmingham City.

Selon The Mirror, le Manchester United est rejoint par le Borussia Dortmund, Chelsea et le Bayern Munich en tant que clubs qui ont respecté l’évaluation du joueur par les Bleus.

Il est entendu que les services de 16 ans peuvent être acquis pour 15 millions de livres sterling, ce qui pourrait atteindre 30 millions de livres sterling avec des compléments.

Des rapports plus tôt ce mois-ci suggéraient que Dortmund avait remporté la course pour signer le talentueux milieu de terrain, mais United était déterminé à ne pas laisser le joueur passer entre leurs mains et a organisé une offensive de charme pour le reconquérir.

Cela comprenait un voyage à Carrington organisé par Ed Woodward au cours duquel Ole Gunnar Solskjaer et Sir Alex Ferguson ont été présentés au jeune né à Stourbridge.

Les HOMMES ont ensuite révélé mercredi que Chelsea avait rejoint la course et étaient également prêts à répondre à l’évaluation de Birmingham.

L’affirmation de The Mirror selon laquelle le Bayern Munich participe également à la course peut provenir de rapports antérieurs détaillant l’intérêt du club bavarois, car il n’ya pas grand-chose venant d’Allemagne sur le sujet.

Alors que la famille Bellingham soupèse leurs options, l’âge tendre de Jude peut être un facteur important. S’il signait pour un club allemand, cela signifierait inévitablement que toute la famille devrait déménager avec lui, de sorte qu’un certain nombre de vies seraient affectées, y compris celle du jeune frère Jobe, qui est également à l’académie de St Andrew’s et est lui-même une Angleterre des moins de 15 ans prometteuse.

Cela pourrait potentiellement faire pencher la balance en faveur d’un déménagement à Old Trafford, avec Carrington à seulement 89 miles de la M6 depuis le domicile des Bellingham à Stourbridge.

