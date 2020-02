Le grand chariot de Chelsea à Cristiano Ronaldo

Le compte Twitter officiel de Chelsea en espagnol a célébré le but que César Azpilicueta a marqué contre Lille en se souvenant de Crisitano Ronaldo. Les Anglais ont remporté une très importante victoire 2-1 qui leur permet de se qualifier comme secondes du groupe pour les huitièmes de finale. Le deuxième but des «Bleus» a été marqué par le défenseur espagnol, et de son club, ils ont choisi de plaisanter par rapport au buteur portugais. Même si le message est tout à fait raison.

12/11/2019

Act.12 / 12/2019 à 14:03

CET

SPORT.es

Ce C’est la deuxième fois que le capitaine de l’équipe entraînée par Frank Lampard réussit à frapper le but rival en Ligue des champions, quelque chose de surprenant car il sert généralement de défense centrale. Son dernier but contre Lille s’ajoute à ce qu’il a déjà marqué pour l’Ajax, et vous permet de battre les records atteints par la star de la Juventus à Turin.

Et ce n’est pas la meilleure saison de Crisitano Ce n’est qu’avant le Bayer Leverkusen que les Portugais ont pu libérer son casier, certains chiffres loin de leur capacité de score plus que démontrée et impressionnante. C’est pourquoi Chelsea a choisi de publier une photo d’Azpilicueta sur Twitter accompagnée du message suivant: “@CesarAzpi a plus d’objectifs que @cristiano dans les @LigadeCampeones actuels. Données, aucune opinion.”

. @ CesarAzpi a plus de buts que @cristiano dans les @LigadeCampeones actuels.

Des données, pas une opinion.

pic.twitter.com/XRkM9JnVdE

– Chelsea FC Spanish (@ChelseaFC_Sp) 10 décembre 2019

Les deux équipes pourraient s’affronter lors des huitièmes de finale de la meilleure compétition européenne, puisque les Italiens sont déjà classés en premier du groupe, tandis que les Londoniens ont scellé leur passe derrière Valence, qui a remporté une victoire surprenante et méritoire à Amsterdam.