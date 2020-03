Le grand croisement entre Felipe Melo et Rolando Schiavi

Felipe Melo Il doit encore parler mais cette fois ce n’est pas à cause de sa performance sur le terrain ou de ses déclarations fortes à l’extérieur. Maintenant, le Brésilien est revenu en “mode fan”, soulignant à nouveau l’affection qu’il ressent pour Boca.

Hier, dans une interview que le footballeur de Palmeiras a donnée à Clarín, il avait révélé son fanatisme d’un ancien footballeur de Boca. “Je me souviens de Rolando Schiavi. J’adore sa façon de jouer”, a-t-il déclaré. Bien qu’il ait également reconnu la figure de Riquelme, le Brésilien a raconté à propos de Flaco que “c’était terrible, très dur, très fort”.

Maintenant, Schiavi a renvoyé des courtoisies dans un joli passage de tweet et a répondu à la note que Feilpe Melo a donnée avec une phrase qui a suscité les applaudissements du futboloeros. “Vous comprenez le football, Felipe Melo, parmi les talents que nous nous comprenons”, a déclaré Flaco.

Mais la chose n’était pas là, Felipe Melo a vu le message et a répondu avec le hashtag # Idol. Les réponses entre les deux sont devenues virales et les fans de Boca ont commencé à se souvenir du jeu de Schiavi et à imaginer ce que cela aurait été de les voir ensemble sur un terrain de jeu.

Ces déclarations de Felipe Melo ne sont pas nouvelles. Le Brésilien est un fan renommé de Xeneize et suit de près tous ses matchs. Sans aller plus loin ces dernières semaines, il a mis en ligne quelques images en regardant Boca et s’est même encouragé à risquer une définition de la Super League: “River draws, nous gagnons et nous sommes champions”. Cela arrivera-t-il?