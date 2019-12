Le début de l'année pour La bouche cela n'a pas été facile à cause de l'antécédent qu'elle a apporté fin 2018. Ayant perdu une finale de la Coupe des libérateurs avec Rivière J'allais laisser des suites. Le premier était de laisser de côté Guillermo Barros Schelotto et, à partir de là, l'incertitude de ce qui allait se passer avec certains joueurs: Quartiers, qui a fini par partir, et les joueurs qui ont marqué leur désir de vouloir partir, comme Nández et Benedetto, qui est parti six mois plus tard.

Il a fallu engager un directeur sportif qui, à mon avis, a choisi le successeur de Guillaume. Rien à faire une chose avec l'autre. Il était un entraîneur qui, au cours de l'année, a montré qu'il était un grand plongeur de techniques La bouche. Je ne le dis pas aujourd'hui, je l'ai dit début 2019 à cause du contexte qu'il a apporté. Il devait être guidé par la gravité de sa situation San Lorenzo il y a longtemps, comme dans Chapelet Central, sans comparer les clubs.

Il a été montré que le grand plongeur DT d'Alfaro de Boca

Alfaro C'est plus lié au fait d'être un entraîneur qui éteint des feux en petites équipes pour être à la hauteur d'une équipe qui a tellement d'histoire et qui doit avoir une ambition qu'il n'a jamais démontrée en tant que DT de La bouche. J'insiste sur ce point car je pense que c'est le plus saillant de l'année.

Que s'est-il passé dans le jeu de la cour de Rivière de la Super ligue C'est la synthèse de ce que Boca a fait avec son idée. Mettre à Soldano de 8, avec une équipe qui n'a pas traversé la moitié du court …

J'ai du mal à trouver cinq jeux dans lesquels La bouche ont bien joué et je vous ai laissé satisfait. Il n'a jamais donné confiance. Il est difficile de faire le point lorsque vous rencontrez un tel scénario.

Il est clair que pour moi l'équilibre n'était pas bon, pas bon du tout. On peut dire qu'il a atteint une demi-finale de Coupe des libérateurs, mais c'est le moins qu'un club ait à faire comme La bouche dans un contexte comme celui de Amérique du sud. Je ne dis pas qu'il est similaire, mais il est en passe de correspondre comme dans le football argentin. La bouche, Rivière et les équipes brésiliennes – certaines peuvent apparaître de temps en temps – sont bien armées.

La bouche échouant encore mentalement, de la tête. La bouche échoué à cet égard. Ce n'est pas une faute de Alfaromais des joueurs qui La bouche il a depuis, de la tête, dans des cas décisifs, ils ont échoué à nouveau, contre Rivière. C'est une marque qui La bouche Il s'intégrera dans ce 2019.

Je me souviens qu'au début de l'année, certains ont dit que Alfaro Je devais atteindre la fin du Coupe des libérateurs égal à celui de l'année précédente. Elle n'est pas arrivée. Il restera dans la mémoire qui a remporté un Super Cup contre Central. N'oublions pas le chemin. Est-ce un autre trophée qui va à la vitrine? Oui, mais c'est très peu.

Alfaro essayé d'avoir un aller-retour avec les joueurs et il est devenu clair que ce n'était pas le cas lorsque Tevez Il est sorti témoigner et a dit ce qu'il avait dit au sujet des formulaires. Même cela ne finit pas par atteindre.

L'année de La bouche ce n'était pas bon. Du football, c'est très loin de ce que l'histoire marque vraiment. Est-ce dans le Super ligue? Oui c'est vrai. Mais cela ne vaut plus la peine. Nous devons nous y habituer La bouche et Rivière Ils seront en permanence dans le combat de football argentin sur la façon dont ils s'arment et la situation financière qu'ils ont. Ils continueront d'en profiter.

J'espère que 2020 change, que c'est très différent, que l'on sait à quoi ça joue La bouche, qui a une identité, que je sais que lorsque nous irons sur le terrain, nous verrons une équipe que nous aimons ou non, mais que nous savons ce que vous voulez faire. Alfaro il est resté même à mi-chemin et l'année de La bouche C'était loin de ce que nous voulions voir.