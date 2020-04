Le groupe de travail du LDF présentera un plan pour Geisterspiele

Alors que le monde commence à planifier quand et comment reprendre ses activités, la Bundesliga fait de même. Nous commençons à voir comment des équipes comme le Bayern Munich joueront des matchs sans fans, ou Geisterspiele, seront joués. Selon les informations de kicker, un groupe de travail du LDF dirigé par le médecin-chef du DFB, Tim Meyer, présentera un plan lors de l’assemblée générale de jeudi. Ce plan proposé est décrit comme «une politique détaillée et obligatoire avec des directives d’hygiène strictes, des tests requis et une surveillance permanente».

La proposition précise également le nombre de personnes autorisées à se trouver sur le terrain du stade. Un maximum d’environ 300 cents personnes seront réparties en trois zones. Le groupe de travail compte environ 98 personnes sur le terrain ou à proximité. Cela comprend les 22 joueurs sur le terrain, les 18 remplaçants et cinq arbitres, entre autres. Les autres zones seraient les tribunes et à l’extérieur du stade, sur le terrain. Ces deux zones compteraient également environ 100 personnes chacune.

Le plan contiendra des recommandations détaillées pour les équipes et les médias présents au match. Un sujet abordé est de savoir quoi faire avec une personne dont le test est positif pour le virus. La personne doit être isolée et toute personne qui est entrée en contact avec elle doit être testée. La plus grande chose qu’ils souhaitent dans ce cas est que l’équipe reste calme et ne provoque pas de panique – interne ou externe. Ils demandent même aux équipes de ne pas signaler immédiatement tous les tests positifs aux médias.

Nous devrions en savoir plus sur ce plan tel qu’il est présenté à l’assemblée générale et les équipes font des plans selon les plans finaux. Bien que ce soit bizarre de voir les matchs sans fans, ce sera bien d’avoir des matchs à revoir.