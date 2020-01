Le jeune Bright Arrey-Mbi pourrait jouer pour les réserves du Bayern Munich la saison prochaine

Bright Arrey-Mbi, le jeune du Bayern Munich, pourrait être une star en devenir. Le joueur de 16 ans a impressionné cette saison en jouant pour les U19 du Bayern après être venu à Munich depuis les rangs des jeunes de Chelsea. Le défenseur central prometteur a fait un total de 18 apparitions pour les U19 du Bayern cette saison et a été l’un de leurs artistes les plus réguliers et les plus réguliers.

Selon une interview accordée à Sport1, le patron du campus du Bayern, Jochen Sauer, a déclaré qu’il avait délibérément placé Arrey-Mbi dans l’équipe U19 pour le défier:

Bright s’est très bien installé à Munich et a déjà fait de grands pas en avant. Nous l’avons joué exclusivement dans l’équipe U19 bien qu’il soit nominalement un joueur U17 afin de le défier plus individuellement.

En prime, Hansi Flick a invité Arrey-Mbi au camp d’entraînement d’hiver du Bayern au Qatar pour s’entraîner avec l’équipe senior et une poignée de joueurs de l’équipe de réserve. Le joueur de 16 ans a même reçu des applaudissements de certains joueurs seniors du Bayern. «Bright est déjà une bête, il m’a surpris», s’est exclamé Joshua Kimmich, tandis que David Alaba a ajouté, «son athlétisme et sa compréhension du jeu sont déjà très avancés. Je vois beaucoup de potentiel en lui. »

Pour l’avenir, le plan est d’avoir Arrey-Mbi voir la saison avec les U19 du Bayern, mais Sauer a déclaré que c’est une possibilité réaliste qui pourrait jouer régulièrement avec le Bayern II la saison prochaine:

Si son développement continue de progresser si positivement, il n’est pas impossible qu’il joue déjà régulièrement dans l’équipe adulte avec nos amateurs. Mais nous voulons d’abord attendre et voir.

Parce que le contrat d’Arey-Mbi s’étend jusqu’en 2022, Sauer a déclaré qu’il n’y avait pas encore de plan à long terme pour la starlette de 16 ans. Sauer et son équipe évaluent régulièrement le développement de leurs jeunes joueurs et s’adaptent en conséquence.