Le jeune Français qui allait rivaliser avec James pour atteindre Arsenal | Premier League

Les rumeurs au milieu de la pandémie de coronavirus Covid-19 parlent de la Premeir League comme un destin possible pour James Rodríguez. Et dans cet environnement, Arsenal serait le plus intéressé.

Cela vaut la peine de le dire à Mikel Arteta, l’entraîneur de l’équipe, qui, selon le journal The Sun, recherche un milieu de terrain talentueux, avec une passe et une présence dans la zone rivale, avec une association et une vision du jeu, mais plus jeune que le Colombien et avec un passeport français.

Il s’agit de Houssem Aouar, un joueur de 21 ans, descendant algérien né à Lyon, et le partant incontesté à l’Olympique, son équipe natale.

Ses présentations impressionnantes ont attiré l’attention d’Arsenal, mais aussi du Real Madrid, de la Juventus et de Liverpool, qui auraient l’intention d’investir jusqu’à 70 millions d’euros dans cette jeune promesse, qui dans la saison en cours compte 33 matchs, 7 passes décisives et six buts.

Le Français, rival du cucuteño de 28 ans (si l’intérêt d’Arsenal est vrai) pointe du doigt les statistiques, depuis le 2019/2020 du joueur du Real Madrid: 13 matchs joués, 1 but, 2 passes décisives.

Dans le panorama, il y aurait aussi Manchester City, de Pep Guardiola, qui a récemment commenté le garçon: “Il est excellent. Il est très calme avec le ballon à ses pieds et une excellente technique.” Combien n’ont pas envie de la moitié de ces noms!

Eh bien, c’est le pouls d’Arsenal, qui a en tout cas fait ses démarches avant tous les autres, mais n’aurait pas le muscle financier pour rivaliser avec tant de prétendants si puissants. Cela jouerait pour James … s’il y a un match.