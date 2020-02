FLASH: Ils ont disputé la Newell’s Cup du 20 au 23 février.

Les catégories Peñarol Sub 14 et Sub 13 ont participé à la Coupe Illinoils Newells, qui s’est déroulée les 20, 21, 22 et 23 février, tandis que la finale s’est déroulée au Colossus Marcelo Bielsa. Sous les 13 ans, les Carboneros ont été sacrés champions après avoir battu Newell en finale par 1 à 0. Le Sub 14 a culminé à la 4e place de sa catégorie.