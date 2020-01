Le joueur africain bat Costa d’Amalfi 1-0 contre Squitieri et remporte la Coupe d’Italie

Au stade “Squitieri” de Sarno, la finale du Amateurs de la Coupe d’Italie en Excellence Campanie, entre Côte amalfitaine et afragolese.

Jalon historique pour les deux équipes, qui grâce à leurs fans ont honoré l’événement dans les tribunes avec un regard important. L’équipe côtière apparaît sur le terrain avec le 3-5-2, peu de temps après transformé en 3-4-3, tandis que les rossoblu prennent le terrain avec le 4-3-3 habituel.

L’Afragolais démarre mieux et devient dangereux en 3 ‘avec Murolo, qui en progression depuis le milieu du terrain est le protagoniste d’une excellente serpentine entre les maillots côtiers, arrive dans la zone et de gauche il conclut fortement au premier poteau, trouvant la bonne réponse de Napoli. La côte amalfitaine peine à sortir de sa propre moitié et à créer des dangers.

A 26 ′ court coup de coin pour l’Afragolais, qui arrive dangereusement au tir dans la zone avec Murolo qui se voit répéter la première conclusion mais frappe toujours le rivet avec le ballon légèrement sur le côté depuis une excellente position. Deux minutes plus tard, une autre grande chance pour les hommes de Masecchia avec Fava Passaro qui dans la région effectue une excellente banque pour Marigliano à la fin d’une action manœuvrée parfaite, mais la tentative de coup sûr de ce dernier est neutralisée par un miracle à Naples.

Vous allez aux vestiaires 0-0 avec les Afragolais plus proactifs et dangereux qu’une côte amalfitaine stérile. Dans la seconde moitié, les côtes tentent d’approcher la deuxième fraction avec une attitude différente, et augmentent leur centre de gravité, mais au fur et à mesure que les minutes passent, le rossoblu retrouve le carré et augmente le régime moteur.

A 18 ‘, la réunion s’arrête; corner à gauche pour les Afragolais battus vers la petite surface, où Naples intervient dans un retard coupable et profite de Nocerino, qui gonfle la tête net. La côte amalfitaine tente de réagir et à 20 ‘, toujours dans un coin, touche au lien avec Vallefuoco qui se dirige tout d’abord en commettant Pragliola avec un plongeon providentiel qui écarte la menace.

L’Afragolais réessaye à 26 ‘avec son capitaine Marzullo, auteur d’une belle conclusion à distance qui ne finit pas beaucoup sur le fond. Les côtes tentent de tout pour tout en changeant beaucoup dans leur département avancé, et à 36 ‘c’est toujours Pragliola qui sauve le rossoblu avec un défilé exceptionnel sur le tour d’Apicella, destiné à être bourré sous la barre transversale.

La côte amalfitaine est déséquilibrée et les Afragolais tentent de faire mal à la pause avec un joli coup de pied au pied du Dream nouvellement entré, qui sert Marzullo à la limite avec ce dernier qui après un coup de pied dribble trouvant cette fois une réponse prudente de Naples. Le même rêve essaie à 40 ‘en ciseaux sur une croix de la droite, mais le ballon va sur le côté. A 41 ‘la course de la côte amalfitaine est encore plus ascendante et reste à 10 pour l’expulsion directe de Guillari, auteur d’une mauvaise faute de ciseaux sur la Jordanie au milieu du terrain.

Après 7 ‘de récupération, le triple coup de sifflet du directeur de course a décrété le succès de l’Africain, vainqueur de la Coupe Amateur Italienne en Excellence Campanie, accédant aux étapes nationales des compétitions. Regrette pour la côte amalfitaine, capable de devenir dangereux seulement après avoir subi le désavantage.