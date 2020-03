Le joueur d’Aston Villa Jack Grealish a violé la quarantaine et a provoqué un accident | Premier League | Football























































































































Le capitaine d’Aston Villa, Jack Grealish, était plein de remords après avoir violé la loi sur l’isolement.

Aston Villa

Photo:



Fichier CEET

Pour:

Felipe Galindo

30 mars 2020 15 h 48

Jack Grealish, joueur et capitaine d’Aston Villa a été impliqué dans un nouveau scandale en Angleterre après avoir violé la loi de quarantaine obligatoire qui a été mise en œuvre dans tout le Royaume-Uni. Le joueur anglais a écrasé son luxueux camion contre d’autres voitures garées dans un quartier de Birmingham, ce qui l’a mis dans l’œil de l’ouragan devant les autorités anglaises et son club.

Le joueur référent d’Aston Villa était désolé sur ses réseaux sociaux après ce qui s’était passé, à travers une vidéo il a assuré qu’il se sentait désolé pour ce qu’il a fait, car il a décidé de sauter la quarantaine pour aller chez un ami qui Il avait appelé de toute urgence. Dans la vidéo, il a envoyé un message à ses partisans afin qu’ils ne commentent pas la même insouciance qu’il avait commise et qu’il espère qu’ils continueraient à se conformer aux réglementations imposées par le gouvernement.

Le footballeur de 24 ans a regretté son acte d’indiscipline dans le pays britannique, dans les journaux anglais il est assuré que le joueur recevra une sanction des autorités du Royaume-Uni et en plus, son club Aston Villa, aurait également entre son intention d’exercer une sanction exemplaire sur le joueur afin que cela ne se reproduise plus.

