Le joueur de flamengo Pablo Marí serait le nouveau renforcement de l’Arsenal d’Angleterre | Premier League

Le défenseur espagnol Pablo Marí, l’un des bastions de Flamengo pour l’obtention des titres de la ligue brésilienne et de la Copa Libertadores en 2019, s’est rendu en Angleterre vendredi pour signer pour Arsenal, a rapporté la presse sportive locale.

Selon le portail Globoesporte, le défenseur de 26 ans a mis le cap sur la capitale anglaise et, si le transfert est achevé, Arsenal doit se lancer dans des négociations avant la clôture de l’enregistrement dans le pays britannique, prévue pour le 31 janvier.

Le Flamengo, qui a donné cette semaine du repos à son équipe principale et publié sur son compte Twitter une photo du joueur visitant le siège sportif du club, sans rapporter le fait à un éventuel adieu, n’a pas statué sur la proposition d’Arsenal. présenté Marí, qui est arrivé en renfort pour la seconde moitié de l’équipe carioca de l’entraîneur portugais Jorge Jesus, est rapidement devenu le leader de la défense et est tombé en faveur des fans, qui ont applaudi à plusieurs reprises son nom, principalement lorsqu’il a marqué un but décisif dans demi-finales de la Copa Libertadores.

Le joueur espagnol avait été libéré de Manchester City, avec qui il n’avait jamais joué, et possédait ses droits fédératifs, après avoir été affecté au Deportivo La Coruña dans son pays.

Avec Flamengo, il a joué 30 matchs et marqué 3 buts. Au défenseur, qui après ses performances exceptionnelles en championnat brésilien, la Copa Libertadores et la Coupe du monde des clubs a toujours exprimé son désir de rejoindre l’équipe espagnole, Flamengo a signé pour 1,3 million d’euros, a un contrat jusqu’à la fin de 2022.

Selon les médias brésiliens, l’offre d’Arsenal serait de 8 millions d’euros. Immédiatement, la nouvelle de son départ probable a été connue, le nom de Leo Pereira, d’Athletico Paranaense, a émergé comme le principal candidat pour occuper la place que non seulement le joueur européen quitterait, mais l’expérimenté Rhodolfo, qui n’a pas renouvelé son contrat.