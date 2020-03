Le joueur de Milan Rafael Leão, condamné par le TAD à payer 16,5 millions de d

L’attaquant de Milan devra payer 16,5 millions d’euros au Sporting de Portugal après avoir été condamné par le tribunal arbitral du sport (TAD), car elle a résilié unilatéralement son contrat avec le club portugais.

19/03/2020 à 11:56

CET

SPORT.es

Les événements remontent à mai 2018, lorsqu’une forte crise a éclaté dans le Sporting, alors que 500 fans radicaux ont envahi la ville sportive du Sporting et attaqué plusieurs joueurs. Après cette situation, des joueurs forts du club tels que Rui Patrício, Podence, William Carvalho, Bruno Fernandes ou Gelson Martins, ont annoncé qu’ils avaient unilatéralement démissionné du club pour “juste cause”.

Certains d’entre eux, des semaines plus tard, sont parvenus à un accord amical avec les dirigeants des lions pour partir, et même d’autres, comme Bas Dost ou Bruno Fernandes, ont reculé et sont rentrés à Lisbonne. Cependant, les cas de Rafael Leão, qui est allé à Lille français, ou Gelson Martins, qui a signé pour l’Atlético de Madrid, se sont retranchés et il n’y avait pas d’accord amical, initialement.

Après un an de négociations, l’Atlético de Madrid a accepté en mai 2019 de payer 22,5 millions d’euros pour l’achat de Gelson Martins et, en échange, le Sporting a retiré les demandes de la FIFA et du TAD. Le seul cas en suspens à résoudre est celui de Rafael Leão, qui a signé pour Le Lille à l’été 2018 et qui, un an plus tard, a été acquis par l’AC Milan.

La FIFA s’est déclarée non compétente pour résoudre le conflit.Le TAD a donc dicté que le joueur devra payer 16,5 millions au Sporting, car il a compris que la résiliation unilatérale n’était pas due à un motif valable. Rafael Leão, 20 ans, était l’une des perles de l’équipe de jeunes du Sporting et en 2017, il a fait ses débuts avec l’équipe U21 au Portugal.