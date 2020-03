Le joueur de Schalke 04, Harit, évite le confinement

Amine harit, milieu de terrain de Schalke 04, le confinement est ignoré Cela a été clairement indiqué par son équipe après l’aggravation de la crise des coronavirus. L’international marocain a été chassé jeudi soir dans un bar, a révélé Sport Bild.

“Il est vrai qu’Amine était là avec une amie. C’est une erreur qu’elle a maintenant reconnue également. Encore une fois, je lui ai rappelé la gravité de la situation actuelle. Dans cette situation de crise grave, les choses qui étaient normales hier ne peuvent plus être tolérées aujourd’hui. Amine est très désolée et cela ne se reproduira plus “, a déclaré Jochen Schneider, directeur sportif du club allemand.

La pandémie de coronavirus en Europe a amené de nombreux pays à déclarer un confinement total, à l’exception d’aller acheter de la nourriture ou des médicaments à la pharmacie. La même chose s’est déjà produite en Allemagne et, en fait, la police est intervenue dans l’incident avec le footballeur pour demander à tout le monde de rentrer chez lui.

Le 16 mars, la suspension de la Bundesliga jusqu’au début avril a été officialisée, si tout s’améliore. L’arrêt de nombreuses ligues et tournois nationaux européens aussi importants que les Champions ont fait réfléchir certaines compétitions qui n’avaient pas encore agi à l’époque.

La UEFA a déclaré que ne peut toujours pas être sûr quand toutes ces compétitions reviendront à la normale et ils ont assuré qu’ils informeraient de l’évolution de la situation.