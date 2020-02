Le joueur de Villa admet qu’il n’a pas apprécié ses deux dernières années au club – HITC

Aston Villa a décidé de prêter Scott Hogan à Birmingham City, et le joueur de 27 ans a finalement réussi à prendre forme.

L’attaquant d’Aston Villa, Scott Hogan, a admis au Birmingham Mail qu’il n’avait pas apprécié les deux dernières années et demie de sa carrière.

Villa a prêté Hogan à Birmingham City en janvier, et l’attaquant marque enfin à nouveau.

Cependant, il est juste de dire que la carrière de Hogan ne s’est pas déroulée comme prévu depuis qu’il a déménagé à Villa Park en 2017.

Et Hogan a laissé entendre qu’il était tout simplement ravi de jouer à nouveau, après avoir déménagé à Birmingham.

«Je veux juste jouer au football. C’est tout ce que je veux et j’ai eu une mauvaise deux ans et demi, mais quand j’ai joué, j’ai marqué », a déclaré Hogan.

“Je me soutiendrai toujours. Avec les matchs réguliers, je marquerai toujours des buts réguliers à ce niveau et je reçois des matchs réguliers.

«Tout ce que le manager veut, c’est que Jukey et moi jouions en tête jusqu’à la fin de la saison et je ne suis entré dans le bâtiment que 10 minutes et il me l’a dit.

“Pour moi, je n’ai pas eu ça depuis trois ans. Ce petit rappel pour dire que vous allez jouer à chaque match si vous êtes en forme est génial. »

Villa a prêté Hogan à Sheffield United et à Stoke City avant son déménagement à Birmingham, où il a enfin trouvé une forme.

Hogan a maintenant quatre buts en cinq matchs avec les Bleus et commence à montrer la forme qui a fait signer à Villa il y a trois ans.

Malgré son bilan impressionnant récemment, il semble hautement improbable que Hogan soit en mesure de se frayer un chemin du côté de Villa, alors Birmingham pourrait avoir une chance de le mettre sur un contrat permanent en été, s’ils parviennent à trouver un moyen de financer un transfert.

