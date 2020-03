Le joueur dit que c’était «difficile» à Tottenham Hotspur, maintenant «sur la lune» – HITC

Danny Rose est prêté à Newcastle United par Tottenham Hotspur.

Le défenseur de Tottenham Hotspur, Danny Rose, a déclaré à The Mirror qu’il était heureux de jouer régulièrement pour Newcastle United.

Rose a rejoint Newcastle en prêt de Tottenham, son rival de Premier League, dans la fenêtre de transfert de janvier.

Selon WhoScored, l’arrière gauche international anglais a fait quatre départs et une apparition de remplacement dans la ligue des Magpies.

L’arrière gauche de 29 ans a effectué 10 départs et deux apparitions de remplacement dans la ligue de Tottenham cette saison avant son transfert de prêt à Newcastle, selon WhoScored.

Rose est ravi de jouer régulièrement au football en équipe première pour l’équipe de Steve Bruce, mais il a admis qu’il devait faire mieux.

Rose a déclaré à The Mirror: «Je suis sur la lune, je joue chaque semaine. Mais si je suis brutalement honnête et critique envers moi-même, je ne joue pas au niveau que je veux en termes de montée et de descente sur le terrain et de rapprochement avec mon homme.

«Ça a été quelques mois difficiles de ne pas jouer à Tottenham. Je me remets dans le rythme et je m’améliore à chaque match et j’espère bientôt donner 8, 9, 10 performances. »

Transfert permanent Newcastle United?

Rose semble s’amuser à Newcastle et l’ancien espoir de Leeds United est heureux à St. James’s Park en ce moment.

Il serait logique que l’Anglais rende son déménagement aux Pies permanent dans la fenêtre de transfert d’été.

Les Spurs sont actuellement huitièmes du classement de la Premier League, tandis que Newcastle se trouve actuellement 13ème au classement.

Dans d’autres nouvelles, Virgil van Dijk fait des commentaires sur la forme d’Everton… et ce n’est pas positif