Le joueur du Bayern Munich Ziege se bat pour le football des fans

Le football devient de plus en plus une entreprise qui traite les fans comme un peu plus que des sources de revenus. Plutôt que d’exprimer la fierté de la communauté, les équipes répondent désormais souvent aux besoins de divers magnats du pétrole, marchands d’armes, conglomérats internationaux et même des sociétés de boissons énergisantes pour satisfaire leur ego, contrôler les biens immobiliers ou fournir des véhicules de dette ou de publicité.

Alors que la Bundesliga allemande a été une oasis dans la mer du mercantilisme, ces derniers temps, des fissures ont commencé à apparaître même dans ce rempart. Mais dans la petite ville de Saalfelden, l’Autriche, le Bayern et l’Allemagne, le fidèle Christian Ziege est devenu l’homme clé pour tenter de ramener le jeu vers les fans.

Ziege a servi le Bayern et l’équipe nationale allemande et est très respecté en tant que joueur et entraîneur. Alors, comment a-t-il fini par entraîner une équipe autrichienne de troisième division près de Salzbourg? Parce que deux entrepreneurs américains veulent transformer le FC Pinzgau Saalfelden en un club de football entièrement détenu par des fans. Et il semble qu’ils réussissent.

Inspiré par le modèle de propriété communautaire des Green Bay Packers, un groupe américain a acheté le club et a l’intention de vendre des adhésions à des fans, en particulier aux États-Unis. Ils prévoient également d’inscrire le club en bourse en temps voulu. Leur argumentation marketing rend leur approche claire: à savoir que, alors qu’aux États-Unis, la plupart des franchises sportives appartiennent à des sociétés et des milliardaires, ce club appartiendra directement à des fans.

Le choix de cette partie autrichienne particulière n’était pas aléatoire, mais plutôt soigneusement planifié de façon calculée. La ville est magnifique et l’équipe joue dans un stade pour lequel les Alpes et un château servent de décor pittoresque. Mais, plus important encore, les coûts d’entrée sont raisonnables et le potentiel de monter rapidement sur la grande scène est là. Alors qu’une franchise MLS pourrait coûter 350 millions de dollars, le prix d’achat ici est beaucoup plus bas.

Et l’Autriche est dans le bon endroit dans la compétition européenne. Le marché est encore assez petit pour être à un prix raisonnable, mais le pays est assez haut (au-dessus de la Hollande) pour offrir plusieurs chances de participer à la compétition européenne, ce qui est le rêve du groupe de propriétaires: opposer leur club appartenant à des fans poids lourds de l’Europe. Le FC Pinzgau a déjà gagné une place dans les matches de barrage de la promotion, ils sont donc sur le point de faire le premier pas.

Ziege est la clé de tout le projet. Sa réputation d’entraîneur attire des joueurs dans l’équipe qu’ils ne verraient jamais autrement. Les prêts des équipes MLS, en particulier de Real Salt Lake, sont en cours en fonction de sa réputation et de ses réalisations.

Christian Ziege à l’Euro 1996.





Ziege a fait ses preuves, grandissant à Berlin dans les années 80 et apprenant à garder ses passes serrées et basses en pratiquant contre le mur de Berlin: si le ballon montait haut, il le perdait. Il a joué sept saisons pour le Bayern, remportant la Bundesliga deux fois et la Coupe UEFA une fois. Il a également joué pour l’Inter Milan, Liverpool et Tottenham. Placé 72 fois pour l’Allemagne, Ziege a été vainqueur de l’Euro 96 et a joué pour l’Allemagne en deux Coupes du monde. Une interview révélatrice avec lui peut être trouvée ici.

Déménager dans ce petit club autrichien a d’abord été un choc culturel pour Ziege. Quand il est allé pour la première fois au réfrigérateur dans le vestiaire, il a trouvé qu’il était rempli uniquement de bière. Il a donné à l’équipe un jour pour terminer, c’est tout, puis l’a changé en eau. Mais il s’est bien installé, a transformé l’équipe et a maintenant son fils jouer pour le club. Il est all-in sur le projet Fan Owned Club et son objectif est de mener le club en Bundesliga autrichienne et éventuellement en Europe.

Les packages de propriété du club seront disponibles sous peu. L’Athletic rapporte ce qui suit:

Le buy-in minimum est de 1000 $, ce qui vous donne accès à ces coups d’œil exclusifs derrière le rideau, plus un foulard, une remise au magasin d’équipe, deux billets gratuits pour n’importe quel match à domicile (frais de voyage en Autriche non inclus) et une invitation à l’assemblée annuelle des propriétaires. Un supplément de 500 $ vous donne des actions supplémentaires, plus un maillot et l’accès à la suite des propriétaires au stade. Le forfait le plus cher (9999 $, les prix peuvent changer), comprend quatre bons de voyage pour les billets d’avion et six nuits dans un hôtel pour un match de Pinzgau la saison prochaine, ainsi que des billets garantis pour toute Coupe d’Autriche à domicile ou à l’extérieur ou pour les futurs matches de l’UEFA.

L’équipe prévoit également d’offrir un accès sans précédent, y compris la diffusion en direct de chaque match avec des commentaires en anglais, un accès exclusif aux réunions d’avant-match et d’après-match, et même des appels Skype spéciaux avec l’entraîneur et les dirigeants, sur lesquels ils expliqueront et discuteront de leur -décisions de jeu, développement des joueurs et stratégies de transfert. C’est le rêve d’un fan.

Pour être sur la liste d’attente pour leur forfait d’achat d’actions, vous devriez visiter leur site Web ici.

Il reste à voir si une équipe autrichienne de troisième division dirigée par un entraîneur allemand coriace peut capter l’intérêt américain et monter dans la compétition européenne, mais quiconque croit au football centré sur les fans devrait les encourager. Je sais que je le serai.