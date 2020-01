Le joueur du Real Madrid Álvaro Odriozola demande à partir en prêt pour ne pas avoir de minutes | Ligue d’Espagne | Football américain























































































































Ce lundi, on savait que le club l’aurait sur la rampe de sortie et il y a deux équipes intéressées.

Le Real Madrid a une bonne campagne et Zidane a une équipe bien définie.

Pour:

Écriture futuriste

20 janvier 2020 à 21 h 10

Le cas de James Rodríguez, qui n’a pas participé au Real Madrid de Zinedine Zidane cette saison n’est pas le seul du club merengue. Ce lundi, on a appris qu’un des joueurs de la première équipe avait été placé sur la rampe de sortie, à la demande du même joueur, qui n’a jusqu’ici eu que quatre participations dans la saison 2019-2020.

Il s’agit de l’arrière droit de 24 ans Álvaro Odriozola, venu au Real Madrid la saison dernière, de la Real Sociedad et dans lequel il n’a disputé que 14 matchs. Avec le retour de Zidane dans la direction technique, Odriozola espérait avoir plus de participation, mais c’était l’inverse, et cette saison, il n’a disputé que quatre matchs en Liga et un match des Champions contre Bruges.

Selon El Partidazo de Cope, le joueur pourrait partir en prêt avant le 31 janvier, date à laquelle cet avantage de signature est fermé et il y a également deux clubs intéressés: Séville et Athletic Club.

