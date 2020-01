Le joueur envoie un message sur Twitter après la sortie de Tottenham Hotspur – HITC

Jack Clarke a rejoint les Queens Park Rangers en prêt de Tottenham Hotspur.

Jack Clarke s’est adressé à Twitter pour exprimer sa joie de rejoindre le Queens Park Rangers prêté par Tottenham Hotspur.

Clarke a rejoint le club de championnat QPR prêté par la formation de Premier League Tottenham dans la fenêtre de transfert de janvier.

L’ailier fera partie de l’équipe de Mark Warburton à Loftus Road à Londres jusqu’au reste de la saison.

L’adolescent, qui peut également opérer comme attaquant, est ravi d’avoir déménagé au QPR, et il a hâte de se lancer dans le club londonien.

Bonne signature pour QPR?

Clarke est un très bon ailier et ne peut que s’améliorer dans les années à venir, et son développement et ses progrès seront aidés en jouant régulièrement au football en équipe première au QPR.

L’ailier n’a pas réussi à obtenir beaucoup de temps de jeu pendant son prêt à Leeds au cours de la première moitié de la saison, et il aura faim pour rattraper le temps perdu et sera déterminé à frapper le sol à Loftus Road.

QPR affrontera Leeds à domicile en championnat samedi.