Le joueur historique de l’Angleterre Wayne Rooney donne à Harry Kane un vote de confiance pour battre son record avec la sélection | Premier League

Le marqueur historique anglais Wayne Rooney a parlé au nom du journal anglais ‘Sunday Times’, dans lequel il a assuré qu’il s’attend à ce que le joueur actuel de Tottenham Hotspur bat son record de meilleur buteur de la sélection.

“Je ne pense pas qu’Harry Kane ait besoin de beaucoup de temps pour perdre mon record … Bobby Charlton a dû attendre 50 ans avant de battre son record. J’espère que le mien durera moins longtemps”, a déclaré Rooney, qui lui a inscrit 53 buts. le record à Charlton après une longue période.

En outre, le joueur et membre de l’équipe d’entraîneurs du comté de Derby a déclaré qu’il aurait pu marquer plus de buts à Manchester United et dans l’équipe nationale: “Je détiens des records à Manchester et dans l’équipe d’Angleterre et j’en suis très fier, pour être complètement honnête, et cela peut vous surprendre, je ne suis pas un marqueur naturel. ”

Rooney, qui a marqué 253 buts en 13 saisons et 559 matchs avec Manchester United, est également le meilleur buteur de l’Angleterre avec 53 buts en 120 matchs. Le footballeur espère que Harry Kane ne durera pas aussi longtemps qu’il le fera pour battre le record du meilleur buteur historique. Actuellement, Kane, 26 ans, compte 32 buts en 45 matchs avec l’Angleterre, une figure pleine d’espoir concernant l’âge et les capacités de l’attaquant des “Spurs”.