Le joueur le plus ancien de chaque club de Premier League: Kane, Silva …

Lectures rapides

Les joueurs de Premier League sont souvent accusés de ne pas faire preuve de loyauté envers un club – mais il y a quelques exceptions à cette règle.

Liverpool et Manchester United ont tous deux des joueurs qui ont fourni des années de service et qui sont restés avec l’équipe de manière épaisse et mince.

Nous avons examiné le joueur le plus ancien dans chaque club de Premier League, en fonction de la date à laquelle ils ont signé leur premier contrat professionnel avec le club.

Arsenal – Emiliano Martinez

Martinez a été promu dans la première équipe en 2012 et a fait ses débuts à Arsenal lors d’un match de coupe de la Ligue à domicile contre Coventry City.

Mais le gardien de but ne s’est pas encore imposé comme un habitué, ne faisant que 23 apparitions de plus pour le club au cours des huit dernières années.

Villa Aston – Jack Grealish

Grealish est un fan de Villa d’enfance et a signé son premier contrat professionnel en août 2012 après avoir traversé le système des jeunes.

Le joueur de 24 ans a disputé 176 matches avec le club et a été nommé capitaine du club en 2019.

«C’est un immense privilège pour moi en tant que fan de Villa. Le moment où j’ai été nommé capitaine est un moment que je n’oublierai jamais », a déclaré Grealish à Soccer Bible en 2019.

«Je me souviens que lorsque Dean Smith m’a dit que j’allais devenir capitaine, je suis immédiatement devenu un peu émotif, c’était très important pour moi. Tout à coup, j’ai été capitaine de mon club d’enfance en Premier League. »

AFC Bournemouth – Charlie Daniels

Daniels a rejoint Bournemouth pour un premier accord de prêt en novembre 2011 avant de rendre le déménagement permanent deux mois plus tard.

Le défenseur a été l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe depuis, aidant les Cherries à passer de la Ligue 1 à l’élite.

Brighton – Lewis Dunk

Dunk était capitaine de leur équipe de jeunes à l’adolescence et a été récompensé par son premier contrat professionnel en avril 2010.

Il a 283 apparitions à Brighton à ce jour et a été nommé capitaine du club avant la saison 2019-2020.

Burnley – Kevin Long

Long a rejoint Burnley de Cork City en janvier 2010, mais il a eu six périodes de prêt différentes loin de Turf Moor.

Le défenseur n’a disputé que quatre matches avec le club cette saison, portant son bilan à 66.

Chelsea – Cesar Azpilicueta

Chelsea a signé Azpilicueta de Marseille pour seulement 7 millions de livres sterling en 2012 et cela s’est avéré être un excellent rapport qualité-prix.

L’Espagnol a été un pilier de leur défense depuis plus de huit ans, remportant deux titres de Premier League, deux ligues d’Europe et une FA Cup à cette époque.

Crystal Palace – Joel Ward

Ward a terminé son déménagement à Palace en 2012 et a aidé le club à remporter une promotion en Premier League lors de sa première saison.

Il a maintenant disputé 187 matchs de haut vol pour les Eagles et Wilfired Zaha et James McArthur sont les seuls joueurs à avoir fait plus.

Everton – Leighton Baines

Baines a quitté le groupe de jeunes d’Everton pour rejoindre Wigan en 2002, mais l’arrière gauche est revenu au Merseyside cinq ans plus tard.

Le joueur de 35 ans a amassé plus de 400 apparitions pour les Toffees, et il est toujours un excellent interprète lorsqu’il est appelé.

Leicester City – Kasper Schmeichel

Schmeichel a quitté Leeds United pour rejoindre Leicester en 2011 et a remporté les prix du joueur de l’année du club et du joueur de l’année des joueurs lors de sa première saison.

Le gardien de but a ensuite conservé 15 incroyables draps propres en route vers un premier titre historique de Premier League en 2015-16.

Malgré l’intérêt d’ailleurs, il a décidé de rester avec les Foxes et a maintenant fait 368 apparitions pour le club.

“C’est un club qui m’a fait sentir chez moi dès le premier jour”, a déclaré Schmeichel à Leicestershire Live en 2018.

«Je suis venu à la suite d’une période difficile à Leeds et dès le premier jour de mon entrée dans ce club, tout le monde m’a fait sentir le bienvenu.

«Nous avons accompli beaucoup de choses ensemble. Ça a été un sacré tour, plus que je n’aurais jamais imaginé. »

Liverpool – Jordan Henderson

Henderson a amassé plus de 350 apparitions pour Liverpool depuis sa signature pour le club en 2011.

Après le départ de Steven Gerrard en 2015, il a été nommé capitaine du club et le milieu de terrain a ensuite remporté le trophée de la Ligue des champions en 2019.

Manchester City – David Silva

Silva a rejoint City depuis Valence en 2010 et est devenu un élément clé de la révolution du club, les aidant à remporter quatre titres de Premier League.

Il a fait partie intégrante du XI de départ tout au long de sa carrière dans la ville. mais devrait mettre fin à son séjour de 10 ans à Manchester à la fin de cette saison.

Manchester United – Phil Jones

Jones a été signé quelques jours avant David de Gea en 2011 mais le défenseur n’a pas eu autant de succès que son coéquipier.

Malgré une série d’erreurs très médiatisées et un record de blessures affreux, le joueur de 28 ans se retrouve toujours dans les livres à Old Trafford.

Jones devrait recevoir un témoignage s’il est toujours à United l’année prochaine, mais il ne pense pas que ce serait une idée populaire.

“Je n’irais pas aussi loin, il n’y aurait que ma mère et mon père qui se présenteraient”, a déclaré Jones à Goal en 2019.

Newcastle United – Rob Elliot

Elliot n’a pas été en mesure de s’établir en tant que gardien de premier choix de Newcastle depuis qu’il a rejoint le club en 2011, faisant seulement 68 apparitions dans tous les matchs.

Norwich City – Alexander Tettey

Norwich a acheté Tettey à Rennes en 2012 et le milieu de terrain a été un habitué de l’équipe première en Premier League et en Championnat.

Le joueur de 33 ans a disputé 226 matches avec le club et a récemment signé une prolongation de contrat d’un an à Carrow Road.

“C’est énorme pour moi”, a déclaré Tettey sur le site officiel de Norwich.

«C’est tellement agréable d’être à Norwich et ma famille est heureuse. Quand ma famille est heureuse, je suis heureuse. Cela fait de nombreuses années que je suis ici, donc ce n’est pas nouveau pour moi, mais c’est une chose très importante et positive pour moi.

«Je donne des conseils chaque fois que cela est nécessaire, mais vous ne voulez pas être sur les jeunes joueurs tout le temps parce que vous devez leur donner de la place pour grandir et apprendre eux-mêmes. Tous les gars seniors donnent des conseils. »

Sheffield United – Chris Basham

Baham est tombé en Ligue 1 lorsqu’il a quitté Blackpool pour Sheffield United en 2014, mais il a joué un rôle central dans le récent succès de United.

Les Blades ont remporté deux promotions en trois saisons pour atteindre la Premier League en 2019, et le défenseur central les a aidés à garder 10 draps propres en championnat cette saison.

Southampton – James Ward-Prowse

Ward-Prowse est passé par le système des jeunes à Southampton et a fait ses débuts complets pour la première équipe à l’âge de 16 ans en 2011.

Les Saints ont obtenu une promotion au sein de l’équipe de Premier League lors de sa première saison et ont fait 269 apparitions pour le club.

Tottenham – Harry Kane

Après avoir signé son premier contrat professionnel en 2010, Kane a connu une série de prêts décevants dans les divisions inférieures.

L’attaquant est retourné aux Spurs avant d’exploser sur la scène en 2014-15, et il n’a pas regardé en arrière depuis. Kane a maintenu cette excellente forme et compte désormais 181 buts en 278 matches.

Watford – Troy Deeney

Watford a obtenu dix ans de service de Deeney et l’attaquant ne leur a coûté que 500 000 £ en 2010.

Il a été au cœur de tout ce qu’ils ont accompli à cette époque et les Hornets en sont à leur cinquième saison consécutive en Premier League.

West Ham – Mark Noble

Personne sur cette liste n’a été dans un club plus longtemps que Noble à West Ham.

Le milieu de terrain a fait ses débuts en équipe première en 2004 et est toujours l’un des premiers noms sur la feuille de match quinze ans et demi plus tard.

“J’ai 33 ans en mai. Je fais ça depuis 15/16 ans de ma vie. C’est la moitié de ma vie “, a déclaré Noble à talkSPORT plus tôt cette saison.

«Dans un club à ce niveau avec l’argent que nous avons dépensé, vous ne pouvez pas compter sur moi. Vous ne pouvez pas compter sur moi pour venir à la mi-temps pendant un match de FA Cup – ça ne devrait pas être comme ça. “

Loups – Matt Doherty

Doherty a signé pour Wolves après un procès réussi en 2010 et l’arrière droit a joué dans les trois premières divisions de l’Angleterre, faisant près de 300 apparitions dans le processus.

