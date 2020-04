“Le joueur le plus difficile que j’ai rencontré était Figo” »Presse de football

Mardi 21 avril 2020

On se souvient de Roberto Carlos comme l’un des meilleurs ailiers gauches de l’histoire du Brésil, obtenant avec le «Scratch» deux Copa América, une Coupe du Monde, une Coupe des Confédérations et une médaille d’argent olympique. Il est également une idole du Real Madrid.

Si chaque joueur de football fait l’exercice d’identifier un joueur avec le coup de bord extérieur, ce sera sûrement Roberto Carlos qui sortira en tête. L’ancien ailier brésilien a accordé une interview à la FIFA, où il a rappelé des moments importants de sa carrière.

Le gaucher a avoué qui était son rival le plus compliqué. “Eto’o, Joaquín… Mais le plus difficile a été Figo. C’était très lourd. C’est le plus difficile. C’était un excellent joueur. “

Concernant son bref départ de l’Inter vers le Real Madrid, Roberto Carlos a déclaré: «J’ai été présenté en Italie en 1995 et c’est à ce moment-là que j’ai beaucoup souffert. J’ai parlé à Moratti pour lui dire que je ne pouvais pas continuer à jouer en tant qu’attaquant parce qu’en trois mois j’avais la Copa América et ce jour-là il y avait une rencontre avec Lorenzo Sanz et en dix minutes j’ai rompu et je suis venu à Madrid. A cette époque, les choses se faisaient rapidement ».

L’étrange coup à trois doigts de Roberto Carlos est l’une de ses marques de commerce avec lesquelles il a marqué des buts impressionnants. le Brésilien se souvient qui a été celui qui l’a le plus marqué. «Le but du Clásico était le plus spécial mais celui qui a le plus marqué ma carrière était contre la France. Parfois, ils me posent des questions sur ce but, le ballon pèse peu, le joueur me le donne et je tire au but.