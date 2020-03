Le joueur le plus substitué de chaque club de Premier League

Qui est le joueur le plus discret de chaque club de Premier League? Peut-être que Mourinho marque un point sur Ndombele…

ARSENAL

Mesut Ozil (18 départs, replié 11 fois)

Le symbole de l’apathie est venu représenter L’amélioration plutôt calme et discrète d’Arsenal. Une fois le paratonnerre de l’opprobre pundit, Mesut Ozil s’est révélé propice à l’approche de Mikel Arteta. Pourtant, l’Allemand a réalisé 90 minutes deux fois en dix départs sous le nouveau manager, après l’avoir fait cinq fois en huit apparitions pour Unai Emery cette saison. Moins a certainement été plus.

ASTON VILLA

Anwar El Ghazi (21 départs, replacé 12 fois)

Il a été remplacé par Trezeguet, Henri Lansbury, Jota, Douglas Luiz et Keinan Davis, deux fois en défaites 3-2, une fois dans une victoire 5-1 et un match nul 2-2, et dans la première moitié, quelques minutes avant la heure et en seconde mi-temps. Il y a trois certitudes dans la vie d’Aston Villa: une défense épouvantable, Jack Grealish serrant sa jambe après une 427e faute et Anwar El Ghazi étant toute variante de prise, de transport ou même d’applaudissement.

BOURNEMOUTH

Harry Wilson (19 départs, replié 17 fois)

Rappelez-vous quand Liverpool laissé tomber un «clanger» en ne rappelant pas Harry Wilson de son prêt à Derby la saison dernière? Au moins, les Rams le laissaient finir un match de temps en temps; Eddie Howe a rarement accordé cette courtoisie au Gallois. Il a commencé et terminé la victoire 2-1 contre Aston Villa le mois dernier et la défaite 1-0 à Crystal Palace en décembre, mais aucun match avant ou depuis. Le deuxième joueur de Bournemouth le plus substitué cette saison est Josh King, qui a vu son numéro exploser en marge dix fois moins que Wilson. Peut-être devraient-ils le garder et jouer aux coups francs?

BRIGHTON

Pascal Gross (18 départs, replié 10 fois)

Aucun autre joueur de Premier League n’a une page Wikipedia dédiés à leur retrait ou introduction de matchs. Graham Potter a utilisé toutes les substitutions à sa disposition cette saison, sauf deux, en effectuant même trois changements à la mi-temps en un match, et les a réparties de manière relativement égale dans toute son équipe. Pascal Gross pointe Aaron Connolly et Martin Montoya (tous deux décrochés 9 fois) à ce poste particulier.

Sous-marins de Brighton:

Mars, Trossard, Connolly.

Bernardo, Gross, Jahabakhsh off.

– Peter Rutzler (@peterrutzler) 21 janvier 2020

BURNLEY

Ashley Barnes (17 départs, 12 fois éliminés)

Il n’a peut-être pas commencé pour Burnley depuis le jour du Nouvel An, quand il a évidemment été éliminé à la mi-temps lors de la défaite contre Aston Villa, mais Ashley Barnes tient toujours le défi de Chris Wood, qui lui-même a été retiré dix fois cette saison. Sean Dyche vérifie clairement ses morceaux régulièrement. Homme bon.

CHELSEA

Tammy Abraham (23 départs, repliée 15 fois)

Frank Lampard a pris soin de ne pas casser son nouveau jouet préféré même lorsqu’il s’amusait le plus avec lui. Tammy Abraham a marqué dix buts lors des 13 premiers matches de Chelsea de la saison de Premier League, mais n’a complété qu’une seule fois 90 minutes. Lampard a alors commencé à tester la résolution d’Abraham au lieu d’essayer le champion du monde Olivier Giroud. Il a marqué trois fois au cours des 16 matches suivants, son corps craquant et craquant sous la pression de mener la ligne pour des matches entiers contre Everton, Bournemouth, Southampton, Arsenal (deux fois), Brighton et Burnley. Sa blessure actuelle est survenue après avoir commencé sept matchs de ligue consécutifs du lendemain de Noël au 1er février et n’a été remplacée que deux fois – à la 80e et à la 83e minute.

PALAIS DE CRISTAUX

Cheikhou Kouyate (23 départs, replacé 12 fois)

En règle générale, un milieu de terrain ne devrait probablement pas avoir besoin d’être remplacé dans plus de la moitié de ses apparitions en championnat. Mais la poursuite de Crystal Palace en Ligue des champions a cessé de faire sens il y a longtemps, donc Roy Hodgson continuera à retirer Cheikhou Kouyate, que ce soit pour la défensive Jairo Riedewald, l’offensive Max Meyer ou le James McCarthy vaguement similaire, comme il l’entend.

EVERTON

Theo Walcott (14 départs, 13 fois retranché)

Étant donné que Theo Walcott a marqué un dernier vainqueur contre Watford dans le seul match qu’il a commencé et terminé cette saison, il est étonnant de savoir pourquoi aucun de Carlo Ancelotti, Duncan Ferguson ou Marco Silva n’a donné plus de 90 minutes. Rappelez-vous, le joueur de 30 ans est le joueur le plus substitué de l’histoire de la Premier League pour une raison. Et cette raison est qu’il a été remplacé dans de nombreux matchs de Premier League.

📊 La plupart du temps substitué en PL:

135 Theo Walcott (doublé à 2-0 ce soir)

134 Ryan Giggs, David Silva

132 Aaron Lennon, Nolberto Solano

(Giggs détenait le record depuis décembre 2013) pic.twitter.com/GXWZWdKWH2

– Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 21 janvier 2020

LEICESTER

Ayoze Perez (21 départs, replacé 18 fois)

Il y a encore une chance que le record de Steed Malbranque pour la plupart des remplacements en une seule saison de Premier League (26 en 2009/10) soit battu cette campagne. Ayoze Perez doit juste être retiré lors de chacun des neuf derniers matchs de Leicester. Ne fais pas ça, Brendan.

LIVERPOOL

Roberto Firmino (27 départs, replacé 14 fois)

En 2015/16, c’était Roberto Firmino. En 2016/17, c’était en fait Philippe Coutinho. En 2017/18, c’était Roberto Firmino. En 2018/19, c’était Roberto Firmino. En 2019/20 jusqu’à présent, il a été l’inestimable Roberto Firmino. Jurgen Klopp partage clairement le mépris de Louis van Gaal pour les Brésiliens.

MANCHESTER CITY

David Silva (16 départs, replié 10 fois)

Kevin De Bruyne a été enlevé aussi souvent, mais le Belge a commencé neuf matchs de Premier League de plus que meilleur joueur de la dernière décennie. Le rôle réduit de David Silva est tel que Walcott l’a dépassé pour le record susmentionné, avec trois matchs complets de 90 minutes en FA Cup correspondant à ce qu’il a réussi dans la ligue depuis novembre.

MANCHESTER UNITED

Andreas Pereira (18 départs, replacé 13 fois)

La bonne nouvelle pour Andreas Pereira est qu’il ne souffrira pas de l’ignominie d’être substitué plusieurs fois à Manchester United. La mauvaise nouvelle, c’est uniquement parce qu’il est peu probable qu’il joue beaucoup plus souvent pour eux. S’il parvient à atteindre la fin de ce contrat de quatre ans qui lui a été insondablement donné en juillet, envoyez tous les chapeaux au bureau de Football365 pour une consommation de masse.

Solskjaer fait un sous-marin HT rare: Greenwood pour Pereira, qui a été pauvre. Greenwood est spécial, mais c’est une situation assez désespérée que United compte sur un jeune de 18 ans pour de la magie à la maison de Burnley #MUNBUR

– Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) 22 janvier 2020

NEWCASTLE

Joelinton (commencé 27 fois, replié 16 fois)

Le score cumulé de Newcastle lors des 11 matchs de Premier League que Joelinton a accompli pendant 90 minutes cette saison est de 4-18. Leur seule victoire, à l’exception d’une règle de médiocrité exaspérante, a été la dernière victoire sur Chelsea en janvier. Leur attaquant de 40 millions de livres sterling a réalisé plus de plaqués (3) qu’il n’avait de tirs (2) ou créé des occasions (0) dans ce match. Mais il a remporté 14 en-têtes f ** king.

NORWICH

Todd Cantwell (25 départs, replié 16 fois)

Norwich a au moins pris des mesures pour s’assurer que Todd Cantwell est en quelque sorte acclimaté aux bancs de Premier League avant son 30 millions de livres sterling pour Liverpool en été. Mais le joueur de 22 ans ne peut que regarder et admirer l’éclat infaillible de son coéquipier Marco Stiepermann, qui a été remplacé à chacun de ses 11 matches de championnat jusqu’à présent.

SHEFFIELD UNITED

David McGoldrick (16 départs, replacé 13 fois)

Chris Wilder lui a donné de nombreuses occasions de marquer un but réel en Premier League, mais David McGoldrick semble déterminé à ne pas rembourser cette foi. Le joueur de 32 ans n’a commencé que deux fois cette année civile alors que Billy Sharp a été promu au poste de Le gardien d’Oli McBurnie. Le triplé de McGoldrick lors de la dernière journée pour assurer la qualification de la Ligue des Champions sera certainement amusant.

SOUTHAMPTON

Danny Ings (23 départs, replacé 14 fois)

Avec sa casquette d’Angleterre solitaire en tant que remplaçant en 2015, Danny Ings est peu susceptible de ressentir son rôle d’agneau sacrificiel de Southampton. Certains joueurs sont retirés régulièrement car ils deviennent inefficaces plus tard dans les jeux, tandis que d’autres n’ont tout simplement pas l’endurance; Ings est enveloppé dans du coton et pour une bonne raison.

68 ‘Double @SouthamptonFC sub; Obafemi et Adams allumés, Long et Ings éteints.

[2-0]#LIVSOU

– Liverpool FC (@LFC) 1 février 2020

TOTTENHAM

Tanguy Ndombele (12 départs, replié 10 fois)

bien.

WATFORD

Gerard Deulofeu (25 départs, replié 14 fois)

Watford doit se passer de leur catalyseur alors qu’ils se battent pour éviter la relégation de la Premier League. La blessure au genou de Gerard Deulofeu est survenue après avoir aidé à jeter ces bases impressionnantes contre Liverpool à Vicarage Road, le remplaçant Roberto Pereyra aidant à construire une victoire mémorable. Deulofeu a également été le joueur le plus remplacé de Watord la saison dernière, donc ça ne me dérange pas.

JAMBON DE L’OUEST

Felipe Anderson (19 départs, replacé 13 fois)

Lorsque vous vous rendez compte que West Ham n’a pas remporté un match de Premier League dans lequel Felipe Anderson a terminé 90 minutes complètes depuis le dernier jour de la saison dernière, il devient un peu plus facile de comprendre les positions collectives de Manuel Pellegrini et David Moyes.

LOUPS

Diogo Jota (21 départs, replié 16 fois)

C’est en fait une histoire similaire pour Diogo Jota, qui n’a pas commencé et terminé une victoire en Premier League depuis l’avant-dernier match de la saison dernière. C’est un bon travail que ni lui ni les loups n’ont un plafond de verre perceptible.

Je ne suis pas du tout d’accord avec ce sous-marin Jota, la principale menace allant de l’avant.

– Craig (@CraigOrme_WWFC) 1 mars 2020

Matt Stead