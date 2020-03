Le joueur ne peut pas se contenir plus de 8 millions de livres à Arsenal – HITC

Pablo Mari a rejoint l’Arsenal de Mikel Arteta dans la fenêtre de transfert de janvier.

Le défenseur central d’Arsenal, Pablo Mari, a fait l’éloge de David Luiz sur le site officiel du club.

Mari, qui a rejoint le club de Premier League Arsenal en prêt de l’équipe brésilienne Flamengo dans la fenêtre de transfert de janvier, aime jouer avec l’ancienne star de Chelsea âgée de 32 ans.

Mari a déclaré au site officiel d’Arsenal: «Nous savons que David est un joueur incroyable. Il a eu une bonne carrière et est un bon joueur de football, et jouer avec lui est si facile. Ces deux matchs avec lui dans le onze de départ étaient agréables parce que je me concentrais uniquement sur mon travail et je n’avais pas besoin de me concentrer sur d’autres emplois.

«C’est facile lorsque vous voulez avoir un gros match. Nous savons qu’il est un joueur expérimenté et parfois, lorsque vous devez faire différentes choses au cours des dernières minutes, comme lorsque vous devez faire des appels ou quelque chose comme ça, il peut le faire. Pour nous, c’est facile de jouer avec lui. “

Statistiques

Selon WhoScored, Mari a fait une apparition en Premier League et a joué une fois en FA Cup pour Arsenal.

Coluna do Fla a annoncé qu’Arsenal avait indiqué à Flamengo qu’elle rendrait permanent le prêt du défenseur central de 26 ans à l’été 2020 pour un montant total de 13,5 millions de livres sterling.

Luiz a marqué deux buts et fourni une passe décisive en 25 matches de Premier League, et a joué cinq matchs et trois matchs de la FA Cup pour les Gunners jusqu’à présent cette saison, selon WhoScored.

Le joueur de 32 ans, qui peut également fonctionner comme milieu de terrain défensif, a rejoint Arsenal depuis Londres et son rival de Premier League Chelsea à l’été 2019 pour des frais de transfert rapportés par The Guardian à 8 millions de livres sterling.