Le joueur suggère qu’il ne pouvait pas attendre pour sortir de Tottenham Hotspur – HITC

Cameron Carter-Vickers a rejoint Luton Town en prêt de Tottenham Hotspur.

Cameron Carter-Vickers a laissé entendre au site officiel de Luton Town qu’il ne pouvait pas attendre de sortir en prêt de Tottenham Hotspur.

Carter-Vickers a rejoint Stoke City dans le championnat prêté par le club de Premier League Tottenham à l’été 2019.

Le défenseur central international des États-Unis a été rappelé de Stoke dans la fenêtre de transfert de janvier et a ensuite été envoyé en prêt à Luton dans le deuxième niveau du football anglais.

Le joueur de 22 ans a exprimé sa joie de rejoindre l’équipe de Graeme Jones, et il a laissé entendre qu’il ne pouvait pas attendre pour quitter les Spurs et déménager dans un autre club en prêt.

Carter-Vickers a déclaré au site officiel de Luton: “Dès mon retour de Stoke, je voulais essayer de me remettre en prêt aussi vite que possible et heureusement pour moi, Luton m’a donné cette opportunité.”

Progresser à Luton Town

Carter-Vickers est à Tottenham depuis 2009, mais le joueur de 22 ans n’a pas réussi à s’établir dans la première équipe.

Le défenseur a été prêté à un certain nombre de clubs ces dernières années et il espère progresser et se développer à Luton dans les prochains mois.

Selon WhoScored, Carter-Vickers a fait 12 apparitions dans le championnat pendant son prêt aux Potters.