Le jour où les fans du Bayern Munich ont arrêté un match de football

Sinsheim, Allemagne – Ce qui s’est passé samedi à l’intérieur de la PreZero Arena de Sinsheim lors du match du Bayern Munich contre Hoffenheim était bizarre.

Le comportement de la foule a déjà provoqué des arrêts de match lors des matchs de Bundesliga. Mais la vue des joueurs du Bayern protestant contre les actions de leurs supporters en frappant le ballon pendant environ 20 minutes était sans précédent, tout comme celle des dirigeants du Bayern descendant sur le terrain pour adresser directement le soutien au déplacement du club.

Mais ces deux événements se sont produits ce samedi, un jour bissextile, après que les fans du Bayern ont affiché deux bannières et un drapeau appelant l’investisseur de Hoffenheim Dietmar Hopp à Hurensohn (fils de pute).

Il n’est pas courant qu’un résultat 6-0 du Bayern soit perdu dans le récit. Cette victoire a été la plus importante remportée par le Bayern à Sinsheim contre Hoffenheim, une équipe qui a failli faire face à un déficit de trois buts en Coupe d’Allemagne il y a deux semaines et demie.

Le match a vu Serge Gnabry marquer après seulement trois minutes, son sixième à ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues. La foule de Sinsheim a également été témoin d’un adolescent, Joshua Zirkzee, âgé de 18 ans, marquant à son premier départ en carrière, et Philippe Coutinho, l’écrasante signature de prêt d’argent du club de Barcelone, marquant deux fois, ses premiers buts depuis un 14 décembre tour du chapeau contre le Werder Brême.

Le match a plutôt été éclipsé par des bannières de supporters provocantes, plusieurs arrêts de jeu, une protestation de 20 minutes et des joueurs du Bayern tournant le dos à leurs propres fans. À la fin de la journée, ce match bissextile sera considéré comme l’un des concours les plus excitants et les plus controversés de l’histoire du football allemand.

Les supporters du Bayern Munich brandissent des pancartes représentant les emblèmes anciens et actuels du club





Photo de TF-Images / .

Un jour de fête

Le moment de la controverse entourant ce match, du moins du point de vue de la direction du Bayern, est regrettable car il s’est produit deux jours après le 120e anniversaire de la fondation du club.

Les supporters à l’extérieur semblaient d’humeur festive, brandissant des pancartes représentant les emblèmes anciens et actuels du club alors que les équipes sortaient du tunnel. Des bombes fumigènes peu de temps avant le coup d’envoi et une mer de fusées éclairantes au début de la seconde moitié ont contrarié les officiels du stade et ont incité l’annonceur à demander au public bruyant de cesser la pyrotechnie. Mais il semblait toujours y avoir un semblant d’ordre dans la procédure.

Puis vint le chaos. Peu de temps après que Leon Goretzka, qui a fait sa première apparition après un licenciement pour blessure, a porté l’avance du Bayern à 6-0, les supporters à l’extérieur ont dévoilé une série de trois bannières qui se lisent: «Tout reste le même: la DFB brise sa parole. Hopp reste le fils d’une pute! »

L’affichage a attiré des railleries et des sifflets assourdissants dans PreZero Arena. L’annonceur du stade, lisant clairement un script préparé, a exigé que le signe soit retiré, faisant de son mieux pour parler par-dessus le chahut.

Après la première étape du plan Drei-Stufen (procédure en trois étapes) de la DFB contre les bannières offensives et le racisme, l’arbitre du match Christian Dingert a interrompu le jeu. Mais le match a recommencé, au grand dam des supporters de Hoffenheim, qui ont commencé à chanter «Spielabschluss» («arrêtez le match»).

Les fans du Bayern Munich en voyage tiennent une pancarte disant «toi fils de pute»





Photo par Tom Weller / alliance photo via .

Pas même 10 minutes plus tard, Dingert a en effet été contraint d’arrêter le jeu à nouveau lorsqu’une bannière indiquant “Du Hurensonn!” («Toi fils de pute») est apparu à l’autre bout. L’arbitre allemand a appelé les joueurs hors du terrain, après la deuxième étape du plan Drei-Stufen.

Cette bannière a fait sortir la foule locale de leurs sièges, certains ont répliqué à la manifestation à l’extérieur par un double salut d’oiseau. L’entraîneur-chef du Bayern, Hansi Flick, a été le premier à sprinter jusqu’à la fin pour s’adresser aux supporters itinérants du Bayern. Le directeur sportif Hasan Salihamidzic, Thiago Alcantara et le reste des joueurs du Bayern l’ont bientôt rejoint.

Le président du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, s’est ensuite rendu sur le terrain tout comme un drapeau, qui semblait également viser Hopp, mais dont le contenu était difficile à discerner, a commencé à onduler d’avant en arrière. On pouvait voir Oliver Kahn, le président en attente, debout devant le tunnel au bas de la section éloignée, criant et gesticulant à la foule.

Le pandémonium ne s’est arrêté que lorsque les joueurs et les dirigeants du Bayern se sont finalement retirés dans le tunnel. Le stade a commencé à se vider alors que les supporters locaux continuaient de réclamer l’abandon du match – la troisième et dernière étape du plan Drei-Stufe.

Les joueurs, entraîneurs et cadres du Bayern Munich et de Hoffenheim se mobilisent pour louer le soutien à domicile





Photo de TF-Images / .

Contre-manifestation des joueurs du Bayern Munich

Les supporters locaux, frustrés par les débats de la journée, se sont moqués de Dingert qui a ramené les deux équipes sur le terrain. Mais ces huées se sont rapidement transformées en acclamations lorsque les joueurs des deux équipes ont commencé à frapper le ballon au milieu du terrain.

Le capitaine du Bayern, Manuel Neuer, a déclaré aux médias allemands après le match que les joueurs et les entraîneurs s’étaient mis d’accord dans le tunnel lors du deuxième arrêt pour jouer le reste du match de cette manière. Rummenigge, qui a dit qu’il avait “honte” du soutien, a déclaré que les joueurs dans le vestiaire étaient “en colère et choqués” par le soutien extérieur.

Ces 20 minutes inconfortables ont mis fin au résultat 6-0, un match que le Bayern a dominé dès le coup de sifflet d’ouverture. Le but d’ouverture électrique de Gnabry était l’histoire ancienne à ce moment-là. Le premier début de carrière de Zirkzee a été gâché. Le retour en forme de Coutinho ne paraissait pas nécessaire. Le retour triomphal de Goretzka après une blessure n’était qu’une note de bas de page.

Au lieu de cela, l’image que les spectateurs de la PreZero Arena ont laissée était celle des joueurs du Bayern rejoignant leurs homologues de Hoffenheim pour saluer les fans à domicile, le dos tourné à leur soutien itinérant.

À certains moments lors de sa conférence de presse après le match, Flick a semblé perdu pour ses mots, visiblement frustré que les actions en dehors du terrain aient éclipsé les performances de son équipe.

“J’étais tellement déçu que quelque chose comme ça se soit produit, que quelque chose comme ça soit arrivé après un match aussi formidable”, a déclaré Flick. «Tout ce que notre équipe a réalisé a été jeté. (De telles actions) laisse perplexe et en colère. »

“Vous devez comprendre: nous sommes bouleversés”, a ajouté Flick. «Nous avons eu une bonne performance, puis elle a été détruite. Il faut alors réagir à quelque chose qui n’appartient pas de nos jours. “