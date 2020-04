le jour où Manchester United est devenu grand

Le 10 avril 1993 n’est peut-être pas une date dont beaucoup se souviennent, mais il y a 27 ans aujourd’hui, l’histoire a changé pour toujours à Manchester United.

Sir Alex Ferguson avait rejoint United le 6 novembre 1986 mais n’avait jamais remporté la Division de Ligue 1, ayant terminé respectivement 11e, 2e, 12e, 13e, 6e et 2e.

La saison précédente, 1991/92, avait été la plus difficile à affronter. United, avec un jeune Ryan Giggs et de nouvelles recrues Peter Schmeichel et Andrey Kanchelskis sur le côté, a mené la ligue pendant une grande partie de la saison et il semblait que l’attente de 25 ans pour un titre de ligue était sur le point de se terminer.

Le 18 avril, United avait 75 points avec quatre matchs à jouer et avait deux points d’avance sur Leeds, deuxième placé – dont Eric Cantona – avec un match en main. Mais United a commencé à devenir nerveux. Ils ont perdu leur prochain match à l’extérieur contre Nottingham Forest tandis que Leeds battait Coventry 2-0 à domicile, leur donnant un point d’avance.

Mais le sort des Red Devils était toujours entre leurs mains alors qu’ils se rendaient au bas de la table de West Ham pour jouer leur match en main. Ce fut une performance épouvantable et United a perdu 1-0. Ils ont de nouveau perdu contre Liverpool le week-end suivant et Leeds a battu Sheffield United 3-2, remportant le titre.

C’était une histoire similaire jusqu’à ce jour en 1992/93. United dirigeait la première Premier League depuis la plupart du temps depuis Noël, mais vacillait, n’ayant remporté qu’un match sur cinq, et Aston Villa avait pris le dessus. C’était comme si les nerfs allaient revenir à Ferguson’s United.

Villa a joué à 14 heures ce jour-là et les nerfs ont également commencé à les atteindre. Ils ont enregistré un nul 0-0 à domicile avec Coventry City. United s’est rendu sur le terrain d’Old Trafford à 16 heures, sachant qu’une victoire les remettrait en tête mais qu’une défaite les mettrait sous pression.

Lorsque Paul Ince a infligé une pénalité douce à la 65e minute, l’atmosphère à Old Trafford était anxieuse, frustrée et effrayée. Le talismanique Cantona, qui s’était déplacé de Leeds en novembre, n’avait pas fourni de percée à United, Ryan Giggs et Lee Sharpe avaient l’air nerveux sur les ailes et Mark Hughes et Brian McClair n’avaient aucune chance alors que mercredi garait le bus.

Les quatre dernières minutes de ce match restées au chronomètre plus les six minutes de temps de blessure ont sans doute été les dix minutes les plus importantes de l’histoire moderne de Manchester United. Vient l’heure, l’homme vient, disent-ils, et cet homme était le capitaine de United, Steve Bruce. Un centre arrière.

Bruce a marqué deux en-têtes puissants au cours de ces dix minutes et au fur et à mesure que le deuxième entrait, quelque chose a changé à Old Trafford. Tous ceux qui étaient là le savaient. Sir Alex et son assistant Brian Kidd dansaient sur le terrain. Les fans dansaient dans les allées des tribunes. La tension avait été brisée. La malédiction de 26 ans avait été brisée. La ligue n’était pas encore gagnée, bien sûr, mais d’une manière ou d’une autre, tout le monde savait que ce que Bruce avait fait avait transformé United.

Et cela s’est avéré. United a remporté chacun de ses matchs restants cette saison et la pression exercée sur Villa, dont la capitulation contre Oldham Athletic le dimanche 3 mai a donné à United le titre avec deux matchs à disputer. Et le reste, comme on dit, c’est de l’histoire.

Cantona est entrée dans l’histoire, bien sûr, en tant qu’homme qui a transformé Manchester United d’une équipe de presque-rans en une équipe de champions. Mais c’est Steve Bruce, le 10 avril 1993, qui a changé le cours de l’histoire.

