Le jour où Riquelme a humilié le Brésil

RIIIQUEEEELME, RIIIQUEEEELME !!, est la chanson qui est répétée de façon tonitruante, encore et encore, par la foule qui remplit le stade. Certains le font même à contrecœur, mais cela germe de l’intérieur, ils ne peuvent pas s’en empêcher.

Nous sommes le 8 juin 2005 et l’équipe nationale argentine reçoit le meilleur adversaire que le monde présente actuellement: le Brésil. Ils se retrouvent de nouveau face à face, revivant à la 15e date des qualifications sud-américaines le grand classique du football mondial.

Il n’y a pas de rencontre entre des sélections avec plus de pica ou plus morbide que cela. Chaque jeu est une histoire distincte et sera un morceau d’histoire. Il s’agit aussi de deux manières différentes de se passionner pour ce jeu: pour le verdeamerla, c’est la projection du peuple dans son instant de joie, c’est la liberté de l’âme, c’est l’expression du beau jogo; pour l’albiceleste, quant à lui, c’est la projection du drame quotidien, c’est l’occasion de gagner au milieu de nulle part, c’est l’expression de l’égalité de ceux qui n’ont qu’une balle dans un pâturage.

Aujourd'hui mais en 2005, l'Argentine a battu le Brésil en Monumental 3-1. Riquelme a joué le rôle de Riquelme, professeur.

Cependant, et au-delà de ces définitions, et malgré le fait que des joueurs de la catégorie Kaká, Ronaldinho, Cafú ou Roberto Carlos soient sur le court pour le Brésil, cette fois le spectacle n’est pas donné par le Brésil avec son beau jogo, c’est donnant l’Argentine à travers Juan Román Riquelme, qui, au bout du luxe, éclate l’extase du terrain.

Au rythme fluide et élégant de son couplage, l’albiceleste écrase la mesure qu’il soupçonne; car le volant hilvana avec le visage grave en remorque, transmettant un petit jeu, un peu d’art, un petit diable.

Voilà Riquelme. Et le Brésil sait, il est nerveux, il ne rit pas. De cette façon, le côté Roberto Carlos dégage le plus possible le ballon dans sa zone: le ballon vole haut, très haut, et va directement à Román.

Riquelme attend calmement dans sa position, il sait qu’il peut engourdir le ballon avec n’importe quelle partie de son corps. Ronaldinho le croit également, qui va jouer le ballon.

Roman le voit à l’écart, il sait que le suivant est considéré comme le meilleur joueur du monde, il le respecte, mais il ne se sent pas moins, et donc la tentation est irrésistible: il lève la jambe et joue avec le signal d’un revers pour Mascherano: « Oleeee! », Résonne immédiatement de chaque coin, tandis que Ronaldinho avale le luxe sur son visage.

C’est le poivre du diable de la rue, avec le naturel de l’art, et le mambo du jeu.

Mascherano ouvre la pièce pour Lucho González et la libère d’abord pour Román, qui est déjà en mouvement. Roque Junior sort le chercher, mais Riquelme le laisse tomber avec une amague sortant du côté gaucher.

Personne ne l’a marqué par le lieu de la mue et l’arc lui est présenté, en même temps qu’il se dépêche d’une chaussure de vingt-cinq pieds avec sa jambe gauche: le ballon se déplace avec une massue vers l’angle, c’est un but. La galerie s’effondre et rave à nouveau: ¡RIIIQUEEELME !!!! ¡RIIIQUEEELME !!!!

Juan Román Riquelme respire par la bouche après une célébration explosive et observe avec étonnement comment tout le stade poursuit son nom de famille. C’est la première fois qu’il se rend compte pendant la nuit. La rivière Monumental se rend aux pieds de l’idole de Boca. Ce n’est plus seulement de Boca. Au moins, cette journée ne sera pas seulement Boca et sera de l’histoire.

Le dernier match Argentine contre Brésil au Monumental a eu lieu le 06/09/2005 et l'albiceleste a gagné 3-1 avec un but de Riquelme

L’Argentine allait enfin battre le Brésil par trois buts à un, atteignant le classement avec trois dates d’avance sur la Coupe du monde en Allemagne. Crespo a marqué les deux autres buts, mais le lendemain, toutes les couvertures ont été prises par Juan Román Riquelme, ainsi que le souvenir de ce souvenir lorsqu’il a entendu le Monumental chanter: ¡RIIIQUEEELME !!!! ¡RIIIQUEEELME !!!! #BB

