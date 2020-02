Le jour où Wijnaldum a inventé une «bombe intelligente»

C’était il y a tout juste un an, avec une pièce marquée pour la mémoire et où les Hollandais ont inventé une mémoire entre la vaseline et le ballon.

Dans le niveau des expositions que Liverpool a données la saison dernière, l’une d’entre elles était l’objectif que Wijnaldum avait atteint à Anfield il y a tout juste un an. Un passe-haut de Salah a été contrôlé par le Néerlandais dans la région et après lui avoir permis de voter, il a décidé d’essayer de faire une gelée de pétrole au-dessus du gardien de but presque sans angle.

#OnThisDay l’année dernière, @GWijnaldum a récolté ce superbe lob 🤩 pic.twitter.com/ImL52KNN2K

– Liverpool FC (@LFC) 9 février 2020

Le résultat a été sensationnel, le gardien n’est pas arrivé et le but est passé au tableau d’affichage avant l’incrédulité de la défense rivale. Maintenant, Liverpool continue, comme le reste des équipes Premier, à profiter de la période de repos que toutes les équipes ont.