Le LDF accepte à l’unanimité de suspendre le match de Bundesliga jusqu’au 30 avril au moins

La décision était à peu près inévitable, mais le LDF a annoncé aujourd’hui lors de sa réunion de l’assemblée générale entre tous les Bundesliga et 2. clubs de Bundesliga que les matchs seront suspendus jusqu’au 30 avril. Le 30 avril était la date à laquelle le jeu pourrait potentiellement reprendre, mais comme la pandémie de COVID-19 continue de se propager à travers l’Europe, la Bundesliga devra probablement se terminer à un moment donné à la fin du printemps ou au début de l’été (DFL.de ).

Le PDG du DFL, Christian Seifert, a également déclaré que la formation des équipes de clubs de Bundesliga est toujours interdite jusqu’au 5 avril et que l’objectif est toujours d’essayer de terminer les saisons d’ici la fin juin. Il a ajouté les matchs restants en Bundesliga et 2. Les calendriers de la Liga se dérouleraient probablement à huis clos, et cela pourrait également s’étendre jusqu’au début de la saison 2020/2021 (FourFourTwo):

Notre objectif est de terminer la saison d’ici le 30 juin, et c’est toujours le cas aujourd’hui. Nous voulons voir ce qui est possible. Si des matchs peuvent avoir lieu, on peut supposer qu’ils devront nécessairement se dérouler sans spectateurs, éventuellement jusqu’à la saison prochaine, peut-être jusqu’à la fin de l’année.

Les autres meilleurs vols en Europe semblent avoir un peu plus d’incertitude quant au moment et à la fin de leurs saisons. La Premier League a vanté l’idée d’avoir des soi-disant mini-tournois en été où les équipes seraient essentiellement dans des camps isolés comme ceux de la Coupe du monde après avoir tous été testés pour COVID-19. Ils joueraient ensuite le reste de leurs matchs en l’espace de quelques semaines dans un lieu neutre sans spectateurs. Comme ESPN l’a décrit:

Ils testeraient les joueurs, le personnel, les officiels et les arbitres (mais aussi les cameramen, les producteurs et les commentateurs, car avouons-le, c’est de cela qu’il s’agit) et tant qu’ils sont négatifs, les séquestrer quelque part avec beaucoup de terrains de football. Gardez-les loin de COVID-19 et de la population en général, laissez-les jouer, s’entraîner, dormir, manger et jouer à leurs jeux vidéo ensemble et mettre tout le tralala à la télévision.

Cette idée potentielle a suscité de nombreuses critiques, mais Seifert a déclaré que la Bundesliga est en meilleure position financière et juridique que les autres ligues européennes:

Nous ne savons pas encore à quoi ressembleront les développements en Angleterre, en Espagne, en France et en Italie. Il y a beaucoup d’incertitude. Nous avons de meilleures conditions que d’autres en Europe. Les discussions que nous avons avec nos partenaires médias se déroulent à un niveau différent.

Autres points importants de l’assemblée du LDF:

La déduction de points pour les clubs qui doivent engager une procédure d’insolvabilité a été réduite de 9 à 3 afin de donner aux clubs suffisamment de temps pour récupérer économiquement des dommages causés par COVID-19 à cet égard. De plus, la situation de liquidité des clubs ne sera pas examinée dans le cadre du processus d’octroi de licences en cours pour la saison 2020-21. Fondamentalement, les clubs situés dans la partie inférieure du spectre financier de la Bundesliga et de la 2. La Liga dispose d’une marge de manœuvre pour se rétablir financièrement sans pénalité, ni grande ni aucune,

UNE «Groupe de travail sur la médecine sportive et les opérations de matchs spéciaux» a été créé et sera dirigé par le Prof. Dr med. Tim Meyer, directeur médical de l’Institut des sports et de la médecine préventive de l’Université de la Sarre et médecin d’équipe pour l’équipe nationale allemande. Le groupe de travail formulera des plans pour reprendre les matches en toute sécurité après s’être assuré que les joueurs et les membres du personnel peuvent tous être testés et examiner les cas qui sont déjà présents en Bundesliga et en 2. Liga. Ils seront également responsables de la sécurité et de la propreté des sites susceptibles d’accueillir les matches restants,

Tant qu’il est jugé sûr par les professionnels de la santé, le LDF s’efforce de faire en sorte que tout le monde accepte de jouer les matchs restants à huis clos pour assurer la fin de la saison.