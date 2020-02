“Le Leizpig était le meilleur endroit pour être”

Dani Olmo était l’un des noms de ce marché d’hiver. Son départ du Dinamo Zagreb était un fait, mais le destin était un mystère. Cela sonnait pour plusieurs des grands, y compris le FC Barcelone, mais finalement il a été décidé par RB Leizpig.

02/10/2020

Agir à 20h24

CET

Oscar Cubero

Dans une interview avec la Bundesliga en espagnol, le milieu de terrain a déclaré que “L’appel de Nagelsmann et la visite de Markus Krösche à Zagreb m’ont fait opter pour eux”. De plus, il estime que “c’est le meilleur endroit où être, puisque l’entraîneur parie sur les jeunes joueurs”. Le nouveau «25» de l’équipe allemande est «très content» de ses coéquipiers et du staff technique. Peu à peu, il s’améliore et est «plus à l’aise» dans l’équipe.

À tel point qu’il a déjà profité de sa première propriété. Dans le match nul contre le Bayern Munich, il a agi comme un “faux neuf”, et bien qu’il ne soit pas sa position préférée, il est heureux d’avoir des minutes et le résultat: “En seconde période, nous nous sommes un peu réveillés, nous avons eu des opportunités.” Le tirage au sort sera bon si ce week-end, ils gagnent le Werder Brême à domicile.

Le duel en haut du tableau continue. Le Leizpig est à un point du très célèbre Bayern, qui voit sa Bundesliga en danger. C’est précisément sur cette étape que l’ancien joueur de Zagreb a parlé: “Petit à petit. Les six premiers mois de l’équipe ont été très bons. Nous devons continuer dans cette voie.”. De plus, il estime que “la Bundesliga est une ligue très forte, avec de nombreux changements de rythme et de nombreuses contre-attaques”.

Personne n’oublie qu’à la fin de la saison l’Eurocup attend. Un tournoi dans lequel Dani Olmo serait heureux d’être. L’équipe nationale n’est plus quelque chose de nouveau pour lui, mais il sait que s’il veut répéter l’appel, il devra généralement “travailler en Allemagne”.