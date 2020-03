Le Levant veut faire du sang sur une Grenade blessée

Tomber est autorisé, mais se lever est obligatoire. Très facile à dire, très difficile à postuler pour une Grenade qui a vu comment, d’une manière cruelle et douloureuse, une opportunité historique s’est échappée jeudi en finale de la Copa del Rey. L’issue fatale contre l’Athletic et la gueule de bois angoissée, malgré le grand rôle joué dans le tournoi KO, marquera la rencontre entre Levante et Grenade à la Ciutat de València.

03/08/2020

À 08:28

CET

Sergi Montes

L’équipe Granota reçoit l’équipe Nasrid à la recherche de la troisième victoire suivie à domicile, pour laquelle elle entend profiter du coup d’humeur reçu contre ceux de Diego Martínez. Après avoir remporté Leganés et le Real Madrid à domicile, l’équipe valencienne tentera d’augmenter la distance de dix points dont elle dispose désormais par rapport à la zone de relégation en deuxième division.

Paco López, qui égalera Juan Ignacio Martínez en tant qu’entraîneur avec le plus de matchs (76) dans l’histoire de Levante en premier, il a les pertes dues aux blessures de Iván López, Rochina et Hernani Saints et de Sergio Postigo par pénalité. La grande nouvelle de l’appel est la présence de Rubén Vezo, Radoja et Óscar Duarte.

Le retour de Ramon Azeez, José Antonio Martínez et soldat ce sont les principales nouveautés dans la liste des convoqués de la Grenade. Vadillo, descendre par décision technique, et Yangel Herrera en raison de blessures.

Onces possibles

Ascenseur: Aitor; Miramón, Bruno, Vezo, Toño ou Clerc; Campagne, Vukcevic, Bardhi, Melero ou Radoja; Roger et Mayoral ou Morales.

Grenade: Rui Silva; Víctor Díaz, Vallejo, Germán, Domingos Duarte, Carlos Neva; Gonalons, Yan Eteki; Fede Vico, Carlos Fernández et Soldier.

Arbitre: Prieto Iglesias (école navarrais).

Stade: Ciutat de València (16: 00h).