Le lien Edinson Cavani se développe alors que Solskjaer fait allusion à l’approche de Man Utd

Date de publication: Mercredi 22 janvier 2020 8:53

Manchester United prépare une approche pour signer le prêt d’Edinson Cavani en vue d’un accord permanent, selon des informations.

Marcus Rashford étant mis à l’écart de ce que certains rapports informés suggèrent est de trois mois, United n’a jamais eu autant besoin de recruter un nouvel attaquant, le club n’ayant désormais que Anthony Martial et l’adolescent Mason Greenwood.

Et tandis que Rashford a promis de revenir à l’action dès que possible, United rapporte que le Daily Express prépare une approche pour signer le prolifique attaquant uruguayen Cavani pour un premier prêt de six mois. Tout accord serait en vue de signer l’attaquant sur un accord permanent cet été s’il impressionne à Old Trafford, faisant de son arrivée une option à faible risque pour les Red Devils alors qu’ils cherchent à sécuriser la Ligue des Champions la saison prochaine.

CavaniL’avenir du Paris Saint-Germain est très incertain, l’attaquant n’ayant plus que six mois sur son contrat et déposant une demande de transfert au Parc des Princes dans le but de forcer un déménagement ce mois-ci.

L’Uruguayen, âgé de 32 ans, n’a disputé que 14 apparitions toute la saison avec des tensions à la hanche, au mollet et à l’aine – ainsi que des sorts électriques de Mauro Icardi – le gardant hors de l’équipe.

Le joueur est étroitement lié à l’Atletico Madrid, tandis que Le patron de Chelsea Frank Lampard et Entraîneur de Tottenham, Jose Mourinho ont également exprimé leur intérêt pour le meilleur buteur de tous les temps des géants de la Ligue 1.

Cependant, l’Express estime que c’est United qui est le plus susceptible de faire un geste pour l’attaquant, Ole Gunnar Solskjaer suggérant qu’il pourrait se tourner vers le marché des transferts pour couvrir l’absence de Rashford.

Il a dit: «C’est la question à un million de dollars pour nous parce que Marcus a été fantastique. Quelqu’un doit intervenir.

«Si nous trouvons quelque chose sur le marché des transferts, cela pourrait être une solution, mais la meilleure solution est que les joueurs se mobilisent et tentent leur chance.»

Solskjaer a souligné qu’il était important que le club ne soit pas obligé de payer trop cher ou d’accéder à trop de demandes d’agents. Cela arrive à un moment où United semble avoir finalement obtenu des honoraires pour recruter le milieu de terrain du Sporting Lisbon Bruno Fernandes après avoir semblé initialement se fermer pour s’effondrer.

Solskjaer a déclaré: «Bien sûr, nous ne voulons pas gonfler les prix. C’est important que nous fassions preuve de bon sens.

«Il y a aussi d’autres choses lorsque vous engagez des joueurs, que vous devez garder le contrôle. Vous ne pouvez pas donner aux agents le contrôle en donnant des clauses de rachat et d’autres choses. Cela a été vanté, c’est pour moi, nous devons être en contrôle. “

Tuchel discute de l’avenir de Cavani

S’exprimant lors d’une conférence de presse mardi, Le patron du PSG, Thomas Tuchel, s’est ouvert sur les frustrations de Cavani.

«Pour l’instant, il est sur le banc et manque de temps de jeu. Il manque de rythme et de confiance », a expliqué le manager.

“[Confidence] est la chose la plus importante, surtout pour les buteurs, mais c’est comme ça. Dans les grands clubs, il y a des joueurs avec beaucoup de qualité mais la compétition est rude et ce n’est pas facile pour lui.

«J’en suis conscient et je le comprends parfaitement et je suis très heureux de voir qu’il est toujours professionnel. Si quelqu’un est blessé, nous aurons un merveilleux substitut.

«S’il parvient à retrouver un rythme, nous pourrons le mettre sur le terrain et quelqu’un d’autre sur le banc. Mais il en manque, il est donc très difficile de ne l’aider que pendant un match.

“Nous avons toujours cela à l’esprit, mais c’est pourquoi il serait préférable pour lui de faire partie du groupe, mais il a toujours des problèmes avec l’aine.”

Cavani a rejoint le PSG depuis Naples en 2013 et a disputé 293 matches à ce jour, marquant 198 buts.

Pendant ce temps, le dernier match apparent de Fernandes en tant que joueur du Sporting de Lisbonne ne s’est pas déroulé comme prévu, car il n’a pas fait signe aux supporters et a ensuite fustigé un caméraman alors que son équipe était battue par Braga.