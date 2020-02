Le Lionel Messi magique répond à ses détracteurs avec quatre buts

Au cours d’une semaine où Lionel Messi a été interrogé par une partie de la base de fans après avoir estimé que le Barça ne gagnerait pas la Ligue des champions cette saison, le n ° 10 a répondu à ses détracteurs de la meilleure façon possible.

Que le capitaine soit soumis à toute sorte de chaleur pour ses commentaires est étrange. Les joueurs sont souvent critiqués pour leur «PR parler» aux médias, donc quand on sort et parle honnêtement et ouvertement, d’autant plus que c’est Leo, il devrait être applaudi plutôt que fustigé.

En tout état de cause, sa performance contre Eibar était vintage.

Le fait que les Basques aient toujours été les plus accommodants des opposants pour l’Argentin est accessoire.

Un jour où Barcelone avait besoin d’une performance de la plus haute qualité, c’est ce qu’ils ont produit. Les 45 premiers étaient une joie à regarder parfois, et sans Dmitrovic, le score aurait facilement pu être de quatre ou cinq en faveur des hôtes.

Il n’a pas frappé la piste des buts pendant quelques matchs, mais une fois que Messi a glissé à la maison, on avait le sentiment que cela pourrait être sa journée.

L’écart entre les deux arrières centraux est devenu de plus en plus large, et vous ne pouvez pas donner au Barca autant d’espace pour travailler.

Le mouvement de Messi était vif et instinctif, sa finition revenant au niveau que nous attendions de lui.

Ceci, n’oubliez pas, d’un joueur qui joue de plus en plus dans le système que Quique Setien semble préférer.

Si quoi que ce soit, le rôle de Messi est maintenant celui d’un attaquant beaucoup plus supplémentaire, et pourtant il est toujours l’arme la plus dangereuse que le Barça ait lorsqu’il est en forme.

À 20 minutes de la fin, Antoine Griezmann cédant la place à Martin Braithwaite a vu le Camp Nou monter à l’unisson pour acclamer le Danois.

Certains voudraient vous faire croire qu’il est l’une des signatures les plus décevantes pour le club ces derniers temps, mais il remet au moins quelque chose de différent au club à la fin des affaires de la campagne.

Il en a montré autant avec une superbe passe décisive pour le quatrième but de Messi et une main dans le cinquième but. Reste à savoir si Setien l’utilisera pour autre chose que des minutes superficielles.

Rien ne devrait ôter la qualité de l’esprit de Messi au premier semestre. Nous ne devons jamais nous y habituer.

Déjà trois triples cette saison alors que toutes les autres équipes réunies en Liga n’en ont qu’une. Dix-sept buts au total, ainsi que toutes les aides à ce jour.

L’âge peut commencer à le fatiguer, mais jamais, jamais l’écraser.