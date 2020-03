Le LND suspend toutes ses activités jusqu’au 3 avril! Voici les détails de la mesure

la Ligue nationale amateur ce matin s’est réuni pour décider quoi faire au sujet de laUrgence Covid-19 qui saisit le pays. Sur la base des dispositions de Arrêté du Premier ministre du 8 mars 2020, voici la décision du bureau du plus haut championnat national amateur et au-delà.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE LND

Nous vous informons que le conseil d’administration de la Ligue nationale amateur, qui s’est réuni aujourd’hui:

– ayant pris note de la situation survenue à la suite de l’urgence sanitaire du fait de la propagation du “Coronavirus” appelé COVID -19;

– tenant compte des dispositions du D.P.C.M. 8.3.2020 publié au Journal officiel, édition extraordinaire, n. 59 du même 8.3.2020;

– a noté qu’en plus des indications contenues dans la disposition susmentionnée, il semble approprié de prendre en compte les recommandations formulées par l’Istituto Superiore di Sanità concernant la nécessité d’adopter des comportements visant à limiter les occasions de contagion possible, en maintenant notamment une distance interpersonnelle au moins un mètre;

– évalué la nécessité de garantir dans un premier temps la protection de la santé de tous ceux qui, pour diverses raisons, s’intéressent aux activités de football amateur organisées par la L.N.D;

– prenant également en compte les mesures qui ont également entraîné une limitation de la libre circulation des personnes dans certaines zones du territoire national;

A DÉLIBÉRÉ

de suspendre, avec effet immédiat et jusqu’à la fin du 3 avril 2020, l’activité organisée par la Ligue nationale amateur à l’échelle nationale et territoriale. De plus, il a autorisé le président de la L.N.D. à adopter toutes les mesures qui pourraient devenir nécessaires à l’issue de toute nouvelle indication des autorités sanitaires et, en tout état de cause, contenues dans des dispositions législatives ultérieures.