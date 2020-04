Le luxueux hôtel où réside Ronaldinho après sa libération de prison

L’ancien joueur brésilien Ronaldinho a réussi à sortir de prison cette semaine au Paraguay, où il a été emprisonné après avoir tenté d’entrer avec un faux passeport. Quoi qu’il en soit, Ronnie doit être assigné à résidence au luxueux hôtel Palmaroga à Asunción, où il a tout le confort.

Retrouver la luminosité de la vieille ville est possible. Combiner un travail d’ingénieur, d’art et d’amour pour la ville. L’Hôtel Palmaroga combine le style classique d’il y a 100 ans avec le plus moderne de l’hospitalité, générant une proposition innovante pour que le Centre redevienne le centre. pic.twitter.com/hTnJaAQtUm

La libération de Ronaldinho de la prison a eu lieu après le paiement d’une caution de plus de 1,6 million de dollars, après quoi il a été transféré à l’hôtel Palmaroga où, selon les informations du journal argentin Olé, a un étage entier, celui qu’il partage avec son frère (qui a également été arrêté pour la même affaire), son avocat et un assistant.

Cet hôtel, qui par la quarantaine due au coronavirus s’occupe avec le nombre minimum de personnes pour son entretien, est pratiquement vide actuellement, donc Ronaldinho a presque toutes les installations pour lui-même.

Le coût par chambre de cet hôtel est de 380 $ par jour, et il dispose d’un lit king-size, d’une télévision connectée 4K de 55 pouces ou d’une baignoire à remous, entre autres commodités.

Ronaldinho n’est actuellement pas en mesure de retourner au Brésil en raison de l’affaire en instance, dans laquelle son avocat travaille.